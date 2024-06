Christian Nodal da la cara y aclara si le fue infiel a Cazzu: “Estoy con una mujer que amo” VIDEO

Casi 12 horas después que se confirmara la relación amorosa entre Christian Nodal y la más pequeña de la Dinastía Aguilar, Ángela, el cantante rompió el silencio y dio la cara ante el torbellino de criticas que se desató en redes sociales por su nuevo noviazgo.

“Yo sé que muchos hoy se enteraron oficialmente de que Ángela y yo tenemos una relación y como casi no les gusta el chisme ni inventar historias, pues por respeto a mi expareja, por respeto a mi hija y a mi actual pareja, quería salir a darles un poco de contexto”, comenzó diciendo el interprete de “Adiós amor”

Chistian y Ángela confirmaron su amorío a la revista HOLA Américas, a menos de un mes de que él tronara con la mamá de su hija, la argentina Cazzu.

El cantautor confesó ante sus millones de seguidores cuál fue la razón por la que terminó con su ex pareja. “Julieta (Cazzu) una persona que amo y que tiene mi respeto para toda la vida, nosotros somos figuras públicas, somos artistas, pero no estamos blindados, el amor no siempre funciona”.

La tensión del supuesto triángulo amoroso entre Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu está que harde. Instagram @angela_aguilar_ @cazzu @nodal

En redes sociales, Ángela, ha sido blanco de fuertes ataques por parte de los cibernautas, quienes la señalan como la tercera en discordia y la tachan de “traicionera”, ya que ella consideraba a Cazzu, su “amiga”.

“Nuestro ciclo juntos terminó de la mejor manera posible, un amor que nos dio lo más hermoso en la vida, que es Inti mi hija que por siempre voy a amar y cuidar, y bueno, en esa relación jamás existieron terceros”.

Finalmente, Nodal, de 25 años, defendió a capa y espada su actual relación amorosa que formalizó después de ser novio de Belinda y Cazzu.

“Ahora me encuentro una experiencia preciosa, con una mujer (Cazzu) que amo, con un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando y lo estamos disfrutando”, dijo.