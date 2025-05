Christian Nodal causó revuelo al hablar de su relación con Kunno: ‘Él es mi amante’

A mediados de abril, Kunno y Christian Nodal se vieron envueltos en una avalancha de rumores luego de que ambos aparecieran en una transmisión en vivo donde tuvieron unas interacciones tan curiosas que de inmediato se desataron toda clase de teorías entre los internautas que no dudaron en poner a los famosos como “novios”.

El shippeo viral entre Kunno y Christian Nodal no se detuvo ahí, pues alguien tuvo la idea de armar un video con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial en el que ambos famosos “se besan” y esto, claro, sólo hizo que los rumores de un noviazgo se acrecentaran... ¡por fin el cantante de regional mexicano rompió el silencio, y esto fue lo que dijo al respecto!

TE PUEDE INTERESAR:

¿Qué dijo Christian Nodal de su relación con el influencer Kunno?

En un reciente encuentro con medios de comunicación que tuvo lugar previo a su presentación en un palenque, Christian Nodal reaccionó de una forma muy curiosa a los rumores de su supuesto noviazgo con Kunno y hasta se dio el lujo de bromear al respecto.

“Claro: él es mi amante, te quiero mucho Kunno… yo me la paso muy a gusto con él, es un gran amigo de Ángela y cuando estamos en casa pues siempre es todo en confianza”, expresó Nodal durante la charla.

El sonorense, visiblemente relajado y dispuesto a aclarar el chisme de la forma más divertida posible, sepultó de esta forma todos los rumores al tiempo que confirmó lo ya expresado por Kunno en una charla reciente: que sólo son muy buenos amigos y Ángela Aguilar, lejos de molestarse, se divierte mucho con las ocurrencias de ambos.

“Lo que él haga con su vida, con sus gustos, con sus preferencias pues no... no me importa”, aceptó el compositor de regional mexicano: de esta forma, Christian Nodal reiteró que respeta a Kunno y entre ellos sólo existe una relación de cariño y respeto muy especial que nada tiene que ver con un noviazgo.

¿Cómo reaccionó Kunno a su shippeo viral con Christian Nodal?

A finales de abril, Kunno también fue entrevistado por la prensa a raíz de la circulación del intrigante video en el que se ve cómo “besa” en los labios a Christian Nodal: en aquella ocasión, el influencer reiteró que la grabación fue hecha con inteligencia artificial y pidió no creer en todo lo que circula por Internet.

“Todo lo que se haga con inteligencia artificial, por favor, no se lo crean. Tómenselo como chiste, de una manera linda. No tergiversen la información porque no va a arruinar la amistad, pero sí puede ser un poco incómodo”, expresó.

Kunno confirmó, de igual forma, que Ángela Aguilar no se molestó con él como tanto se especuló en plataformas como X y, de hecho, su relación con la pareja es tan buena que hasta lo invitaron a la fiesta que actualmente organizan para celebrar su primer año de casados y que, de acuerdo con información extraoficial, tendría lugar en Texas, Estados Unidos.