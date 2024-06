Chiquis Rivera revela llorando que sufrió aborto: Su embarazo lo llevaba en secreto

Chiquis Rivera está devastada. Llorando, la cantante informó públicamente que sufrió un aborto; tuvo una pérdida involuntaria de quien sería su primer hijo.

La cantante se armó de valor para revela a través de un corto video en su redes sociales que mantuvo su embarazo en secreto porque estaba en las primeras semanas de gestación. Además añadió que fue antes de dar su show en Alburqueque, Estados Unidos, cuando abortó, por lo que esa noche no cantó.

“Con gran pesar les anuncio que el aplazamiento de mi concierto de anoche fue a causa de una emergencia médica que me hizo imposible tomar el escenario, tanto físicamente como emocionalmente. Mientras me arreglaba para el concierto, sufrí la perdida de mi embarazo que no había anunciado ya que estaba en las primeras semanas de gestación”, aseguró la hija de Jenni Rivera.

Chiquis comentó que tuvo que ser llevada de emergencia a un hospital, donde un médico la revisó y tras practicarle un aborto, le ordenó no cantar ese día y guardar reposo.

“Según mi doctor, podré continuar la gira para las próximas fechas en Texas, este 7, 8 y 9 de junio”, dijo en el video que alcanzó casi dos millones de reproducciones en solo dos horas.

La famosa, de 38 años, está comprometida con el fotógrafo Emilio Sánchez, desde hace un año.

Comentó que sufrió mucho dolor y no podía ni caminar, apenas se había enterado que estaba embarazada hace dos semanas y mostró el ecograma.

” Tenía siete semanas de embarazo y me preocupé porque sí estaba sangrando un poquito desde que aterricé aquí en Albuquerque”.