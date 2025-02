Filtran estas FOTOS de Luis Miguel en San Valentín: ¡no creerás quién las sacó!

Luis Miguel siempre ha sido muy reservado con su vida personal , pero esta vez no pudo escapar, pues Maritza Díaz, ex novia de Enrique Peña Nieto, fue quien las publicó tras un encuentro que tuvieron en San Valentín.

A través de Instagram, la mujer recordó su encuentro con “El Sol de México” ocurrida en un lujoso restaurante en Cartagena, Colombia, aparentemente de 2024.

“No les conté con quien cené hace exactamente un año, 14 de febrero en Cartagena, Colombia. Luis Miguel, él en su mesa y yo en la mía a un lado”, escribió en el post.

Luis Miguel estaba en el mismo restaurante con Maritza Díaz en Colombia. Instagram @maritza_dh22

La exfuncionaria no ofreció más detalles sobre su encuentro con el cantante de “La chica del bikini azul” ni sobre si cruzaron palabras o no, así como si ibia acompañado, pero las fotos generaron revuelo precisamente porque “Luismi” no suele compartir su vida privada, mucho menos en fechas especiales.

¿Cuánto cuesta comer en el restaurante lujos en el que captaron a Luis Miguel?

De acuerdo con Caras , el restaurante en donde cenaron Luis Miguel y Maritza Díaz fue en un establecimiento que está en el Hotel Casa Don Luis by Faranda Boutique.

Se encuentra a solo unos pasos de la playa y cuenta con un estilo colonial con solo 20 habitaciones para ofrecer un mejor servicio. En este lugar, también se hospedó la reina Letizia cuando viajó a Colombia en 2023. El precio por la estancia va desde los 300 hasta los 900 dólares; es decir más de 18 mil pesos mexicanos.

