El 13 de noviembre del 2020 se lanzó en YouTube el video del tema éxito del momento, ‘Dime Cómo Quieres’, un tema cantado a dúo por Christian Nodal y Ángela Aguilar. La canción hizo parte del tercer disco de estudio del cantante sonorense, llamado AyAyAy!, el cual, obtuvo Disco de Oro en México y Estados Unidos.

Posiciona en las listas de México como número uno, ‘Dime cómo quieres’ fue grabado en cuando Ángela Aguilar tenía 17 años y Christian Nodal, tenía 21. Para ese momento, el cantante de música regional mexicana tenía una relación con la también cantante y actriz, Belinda, con quien estuvo entre el 2019 y el 2022, y hasta llegaron a comprometerse en matrimonio.

La pareja de cantantes decidió casarse apenas dos meses después de hacer pública su relación. Instagram Nodal / Angela_aguilar_

¿Por qué ChatGPT asegura que ‘Dime cómo quieres’ es una canción de infieles?

‘La canción de Ángela Aguilar tiene una temática que encaja con la infidelidad, “Dime cómo quieres”, en colaboración con Christian Nodal, podría funcionar irónicamente, ya que habla de una relación complicada y de jugar con los sentimientos’, sugiere la IA de ChatGPT sobre la canción ‘Dime cómo quieres’.

¿Que van a pensar si un día nos miran? ¡Ay ay ay! Yo no soy tan malo como dicen por ahí ¡Ay ay ay! No soy una tonta pa’ dejarme engañar ¡Ay Angelita ya no seas tan mala! - Y usted ya no sea tan coqueto’, dice parte de la canción de Christian Nodal y Ángela Aguilar.

Dime Como Quieres de Christian Nodal y Ángela Aguilar Instagram

Todo mal para Christian Nodal luego de ‘Dime cómo quieres’

Tras el éxito de Christian Nodal con su tema ‘Dime cómo quieres’, uno de los más escuchados tanto para él como para Ángela Aguilar, la vida amorosa del sonorense ha vivido una montaña rusa desde entonces

Su relación con Belinda entre el 2019 y el 2022 fue intensa y mediática, terminando en una polémica separación que rompió con su imágen. Luego, tuvo romances fugaces hasta que en noviembre de 2022 comenzó con Cazzu, con quien tuvo su primera hija en 2024, Inti.

Sin embargo; en junio del 2024 anunciaron su ruptura, dejando al cantante nuevamente en el ojo del huracán, ya que a solo unas semanas de la ruptura, Christian Nodal, el 24 de julio, anunció su matrimonio con Ángela Aguilar. Meses más tarde, Cazzu rompe el silencio y da a entender que cantante regional mexicana se había interpuesto en su relación con el padre de su hija Inti.