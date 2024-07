Cecilia Galliano le responde a Gomita y revela si ya perdonó el robo de su anillo: ¿qué dijo?

Después de que Gomita hablara, abiertamente, sobre el caso del anillo que se le extravió a Cecilia Galliano en el foro de Sabazado, hace 12 años, la conductora retomó, de manera breve, el tema y le mandó un contundente mensaje a la participante de La casa de los famosos México, segunda temporada.

La noche del domingo, en medio de la primera eliminación, la argentina fue cuestionada sobre las declaraciones de Gomita en la que insiste en su inocencia, así como en la de su hermano Lapizito, señalado de tomar el anillo del piso cuando ella bailaba en un segmento del programa.

“Yo estoy viendo a Gomita en el 24/7 y aprovecho para decirle que se relaje, que disfrute, es una oportunidad única estar en La casa de los famosos, eso ya sucedió hace mucho tiempo, de parte mía está más que olvidado, que sanado y al contrario, estar en ese reality es una oportunidad de trabajo y creo que lo está haciendo bien y vamos para adelante”, dijo la ex de Sebastián Rulli.

Para la también actriz, aclarar lo que pasó en 2012 ya no tiene sentido. Así respondió a TVyNovelas: “Ya da mucha flojera, yo no voy a hablar de eso, creo que Gomita tiene muchas cosas más que mostrar, yo la conozco desde que es muy chiquita y creo que es tiempo de demostrar todas las cosas que sabe hacer, la simpatía, la creatividad, entonces no que no ensucie con eso”.