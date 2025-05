Cecilia Galliano confirmó su adiós a ‘La Casa de los Famosos México’ y exhibió a Mau Garza… ¡por grosero!

Hace unos días, a inicios de mayo, Mauricio Garza dejó a más de una persona con la boca abierta cuando reveló que ya no se sentía muy cómodo siendo el presentador de las galas de “La Casa de los Famosos México” debido a que, de acuerdo con su versión, hubo algunas actitudes de la producción del reality que lo incomodaron.

Ahora, Cecilia Galliano contraatacó y en una entrevista reciente dejó entrever que Mau tuvo una majadería con ella que la descontroló bastante... ¿pero fue por ello que l a actriz ligada a Gabriel Soto “se bajó” para la tercera temporada de “La Casa de los Famosos México 3"? ¡Entérate!

TE RECOMENDAMOS:

¿Qué dijo Cecilia Galliano sobre la supuesta grosería de Mau Garza?

Si bien desde hace tiempo se había especulado con la posibilidad de que ya no veríamos a Cecilia Galliano para la tercera temporada de la casa más famosa de México, la actriz de origen argentino confirmó finalmente la noticia en una entrevista con el programa “Mate con piquete” en la que también destapó una grosería que supuestamente le hizo Mauricio Garza, su compañero.

En el segmento de la charla que de inmediato se viralizó en TikTok, Cecilia Galliano desmintió a versión de Mau Garza y aseguró que la que fue víctima de un insulto fue ella al tiempo que destapó que Wendy Guevara y Ricardo Margaleff serán los conductores de las galas en “La Casa de los Famosos México 3".

“Con Mauricio hicimos la primera temporada y estuvo divino, nos acoplamos y nos fue mejor (…) bueno, sacando que el último programa me dijo: ‘Ching... tu madr…’ (...) no te lo voy a estar recriminando aquí, pero si lo ves, quiero una respuesta”, declaró Galliano.

Para la famosa, el hecho de que Mau Garza “le mentara la madre” fue doloroso en especial porque precisamente su mamá se encontraba delicada de salud y, por ello, decidió salirse de las galas del reality show a pesar de que ya era muy popular sobre todo en la plataforma ViX.

“Llega un momento, que fue el último programa, que fue después de 10 semanas de ya cansados, pues a Mauricio me manda a saludar a mi mamá (…) dije: ‘Ah’. Y me salí, qué huev...s de mandarme a ch... a mi madre y eso fue todo”, expresó.

Cecilia Galliano remarcó que, aunque no le tiene rencor a Mau Garza por esta actitud y de hecho ambos compartieron un programa días después, la grosería del conductor la sorprendió mucho y, de hecho, aún sigue esperando una explicación... ¿algún día llegará?

¿Por qué Mau Garza criticó a la producción de “La Casa de los Famosos México”?

Mauricio Garza, por su parte, reveló en una entrevista con Maca Carriedo que tampoco le quedaron muchas ganas de volver a conducir las galas de “La Casa de los Famosos México” debido al supuesto protagonismo que le daban precisamente a Cecilia Galliano, además de que no lo dejaban criticar a Adrián Marcelo.

“Llegué a un punto del programa que me peleé con el director de cámaras. Le dije: ‘Güey, no me dejas decir nada y a Ceci la dejas decir todo’. Me decían: ‘Mau, cállate’. Le dije: ‘No me vuelves a callar y déjame ser’ ”, ventiló en aquella ocasión.