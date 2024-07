Cecilia Galliano confiesa por qué lleva ¡10 años soltera!: Las razones

Puede parecer increíble e imposible que una mujer como Cecilia Gallino tenga casi una década soltera. Y es que la actriz lo tiene todo para tener cualquier galán a su lado; es hermosa, simpática, goza de un cuerpazo, un talento envidiable y además le llueve el trabajo. A sus 42 años, lleva más de nueve, sin formalizar una relación amorosa y eso no le quita el sueño ni como ella misma nos reveló: “la amarga”. Al contrario, la soledad sentimental la hizo madurar y valorarse más.

Ni ella misma sabe por qué sigue soltera, qué le han llegado pretendientes, por supuesto que sí, pero no el indicado.

“Yo creo (que sigue soltera) porque puede ser que esté muy bien así, tal vez no ha llegado el indicado y tampoco es que esté buscándolo, hace mucho tiempo que estoy sola y ha sido un proceso de conocerme más y ya aprendí a estar sola, entonces es mucho más difícil ahora estar con alguien porque ya yo sé que puedo ser feliz sola”, nos cuenta en exclusiva.

Madre de dos hijos; Valentina (22), fruto de su romance con el modelo italiano Silvio Fornaro y Santiago (14), quien procreó con el actor Sebastián Rulli, específica que el hombre que llegue a su vida debe venir a sumar al hogar que ha construido con sus herederos.

“La persona que quiera entrar al núcleo familiar tiene que venir a sumar y no quiero que entre alguien por entrar, entonces cuido y protejo eso mucho. Mis hijos me llenan un montón, soy una persona muy alegre y no necesito a alguien para ser alegre”.

¿Es muy exigente? Ella aclara que no, solo que “su tiempo es muy valioso y no quiere desperdiciarlo con alguien que no sume”.

“Nos hace falta conocernos a nosotros mismos, en el camino del amor vamos permitiendo cosas para no estar solos, yo en este momento se lo que quiero y lo que no en mi vida. Apenas voy a una cita analizo si me suma o no”.

A simple vista, “Ceci” puede parecer una mujer con una personalidad muy ruda, pero ella deja claro que a un libro no se le puede juzgar por su portada.

“Ni siquiera alcanzan a conocerme, puedo parecer de carácter muy fuerte pero una cosa es lo que se perciba en la calle y otra como seas en el hogar. Yo soy lo contrario a todo lo que se imaginan que creen que soy: fuerte, sexosa, fiestera… la verdad es que soy muy hogareña, amo estar en pants, despeinada y sin maquillaje”.

Para conquistar a la actriz y conductora una de las condiciones básicas es ser inteligente. “Ni pido nada, yo antes decía, de hecho en el monólogo lo decía, a los 20 quiero un hombre bien marcado con sus abdominales, a los 30 el papá de tu hijo, hoy a los 40 casi 50… una persona que piense, para mí es básico que tenga inteligencia porque me encanta conversar, viajar y compartir”.

Ella percibe que la forma de enamorarse y los valores se han perdido en la actualidad, pero ella sigue “a la antigüita”.

“A mí me gusta ser la enamorada de antes, me gusta el plan de pareja, de compañeros, de unir fuerzas, de hacer equipo y mientras no aparezca eso, se estar sola y eso es lo que pasa que hay mucho miedo de estar solo y cuando te conoces es fantástico. No estoy ya en ese plan de ego, ni de competencia, cuando aparezca un compañero real ya me daré cuenta que es el hombre correcto”.