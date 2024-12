Cazzu regresó a los escenarios y demostró que ya dejó atrás a Christian Nodal: VIDEOS

Luego del histórico concierto en el Movistar Arena 2023, en el que además confirmó su embarazo, Cazzu finalmente se atrevió a regresar a los escenarios y lo hizo más fuerte que nunca. Por lo que luego de semanas de ardua preparación y en medio de la polémica en la que ciertamente ha estado inmersa su vida a raíz de la separación con Christian Nodal, la rapera dejó claro que está dispuesta a conservar su lugar como una de las mayores exponentes femeninas del trap.

Así fue el histórico regreso de Cazzu después de retirarse por su embarazo

Fue en abril de 2023 cuando Cazzu causó furor en todo al mundo al arribar a uno de los recintos más importantes de Argentina, ocasión en la que aprovechó para anunciar que estaba esperando a su primera hija junto a Christian Nodal. A partir de entonces, la rapera se alejó de la música con el fin de priorizar a su familia y así poder dedicarle todo su tiempo a la pequeña Inti.

Sin embargo, en distintas ocasiones se encargó de reiterar que se trataba solo de una pequeña pausa, que hoy finalmente terminó. El momento ideal para retomar su puesto de “La jefa” ocurrió en el Buenos Aires Trap, un importante festival en el que Julieta Cazzuchelli se apoderó de los escenarios.

La polémica burla de Cazzu a Christian Nodal en su primer concierto tras su separación

Otro instante de esta presentación de Cazzu que se hizo viral fue la supuesta burla para Christian Nodal, pues cabe recordar, vivió una tortuosa ruptura que ha dado mucho de qué hablar desde mayo pasado, cuando ambos dieron a conocer su decisión de ya no continuar siendo pareja.

“Yo soy Cazzu, para quienes no me conocen. Espero disfrutar de un buen momento con ustedes, para mí es un placer volver a los escenarios. Yo estoy soltera, ¿y vos? Y me tengo que hacer promoción o no me la hace nadie”, dijo divertida la artista.

Esta frase, por supuesto, hizo que sus fanáticos recordaran todo lo que ha pasado en su vida personal durante los últimos meses, específicamente a partir de que se dio a conocer su separación con el intérprete de “Botella tras botella”. Por lo que como era de esperarse, hubo quienes rápidamente relacionaron esta declaración como una clara referencia a su expareja, que en semanas pasadas habló públicamente de su matrimonio con Ángela Aguilar y aseguró que para cuando se involucró en un nuevo romance, ya era un hombre soltero.