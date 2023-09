Cazzu muestra foto con su bebé a 15 días de su nacimiento

Christian Nodal y Cazzu debutaron como padres el pasado 14 de septiembre.

Aún no se ha revelado cómo se llama la hija de Cazzu, de 29 años, y Christian Nodal, de 24 años, pero recordemos que hace unos meses, Nodal dio una entrevista en ‘Lo sé todo Colombia’ en la que reveló que, en caso de ser niño, a él le gustaría que se llamara “Zoro” (nombre de un personaje del manga ‘One Piece’). “Y niña, pues no sé... ahí sí no sé".

Sin embargo, en un video que se viralizó, el cantante de regional mexicano se escucha decirle a sus amigos que “cuando tenga una hija se llamará Nirvana”, dejando abierta la posibilidad de que así los cantantes la hayan nombrado.

Además, ha trascendido que Cazzu y Nodal le compraron una lujosa y costosa chambrita a su hija con un valor de 820 dólares, lo que la convertiría en una bebé fashion y con mucho estilo recién nacida.

Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, compartió una tierna imagen de su bebé, sin dar a conocer aún el rostro de su hija, por lo que los comentarios en redes de sus fans no se hicieron esperar: “Ya queremos conocerla, Cazzu"; “Ya queremos ver su carita"; “Eres una maravillosa mamá".