Cassandra Sánchez-Navarro llegará a la pantalla de ViX en la nueva serie, Consuelo: VIDEO

La carrera de Cassandra Sánchez-Navarro sigue en ascenso ahora que la actriz protagoniza la nueva serie de ViX, Consuelo, cuya trama se remonta a la década de los años 50, una época mojigata, con escrúpulos morales y religiosos, pero afortunadamente liderada por la revolución sexual femenina.

El servicio de streaming en español líder en el mundo ya lanzó el primer teaser como un adelanto de lo que el público podrá disfrutar en pantalla a partir del 19 de abril, cuando se estrene el proyecto en el que Cassandra comparte crédito con Erick Chapa, Eileen Yáñez, Lincoln Palomeque y Catherine Siachoque.

“Es el proyecto que me robó el corazón. Consuelo se trata de una mujer en los años 50, cuando las mujeres en en México no tenían ni voz ni voto, cuyo esposo la abandona y se ve orillada a trabajar y termina vendiendo consoladores a la alta sociedad de México. Entonces es una revolución del trabajo, del voto y de la revolución femenina de las mujeres reprimidas, porque en ese entonces yo no sabía esto, pero no existía ni siquiera el clítoris en el mapa, o sea ni siquiera estaba ahí”, dijo Cassandra en la más reciente edición de la revista Cosmopolitan.

Para la intérprete, lo más complicado de asumir en este proyecto fue “el hecho de que las mujeres eran un poco más reprimidas, estaban un poco más en su papel de ama de casa, de ir al club, de hacerse las uñas, de siempre estar bonitas, en general de estas expectativas que tenían de ellas en ese momento”.

Sánchez-Navarro admite que resulto complejo asimilar el pensamiento de una mujer en esa época. “Como que yo no entendía por qué, mi cabeza no lo aceptaba, entonces para mí era muy importante estudiar mucho sobre la época y preguntar mucho al respecto. México la verdad ha crecido a pasos gigantes desde esa época, bueno el mundo en general, y pues siendo yo una mujer moderna sí fue un poco difícil acostumbrarme a esta postura, a usar faja y a ser sumisa”.