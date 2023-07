Carlos Cuevas no piensa perdonar jamás a su hermana Aída Cuevas

Carlos Cuevas no olvida el trago amargo que vivió cuando su hermana, Aída Cuevas, lo denunció.

Para el cantante no hay cabida para el perdón ni la reconciliación, asegura que el daño que le causó la también cantante con la lluvia de declaraciones que hizo en su contra, no sólo le afectó a él, sino a su familia.

Sin embargo, confía en la justicia y dejará que la demanda que interpuso en contra de su hermana por daño moral siga su curso. “Con mi esposa y mis hijos nadie se mete”, sentenció el cantante en entrevista exclusiva con TVyNovelas.

Sobre este proceso legal que enfrentan, el bolerista detalló: “Ella (Aída Cuevas) me acusaba de que yo la acosaba y de que le levantaba injuria, y nunca lo demostró porque no hay pruebas, la prensa puede buscar todas las notas que he dado y jamás he hablado mal de ella, y como no lo pudo comprobar, yo tuve que ir a las instancias legales a defender mi reputación y mi honor porque no se vale que dañen tu imagen de esa manera”, resaltó.

La batalla legal comenzó hace más de siete años cuando Aída lo acusó públicamente de que él la violentó: “Cómo es posible que haya ido al programa de Pati Chapoy (Ventaneando) para decir calumnias y mentiras de mí, lo peor es que no sólo se metió conmigo, sino también con mi familia, y quien hable mal de mi familia y se meta con ella, yo saldré como un tigre a defenderlos, por eso no puedo quedarme de brazos cruzados. Es un proceso largo que comenzó cuando me denunció con su equipo de abogados, y yo me estoy defendiendo legalmente también porque ya era demasiado”. De acuerdo con Carlos, este proceso se retardó por la pandemia del COVID-19, pero sigue su curso: “Tengo la fortuna de contar con un equipo que confía en mí, que me defiende y lucha por mi verdad”, mencionó.

Sobre el hecho de que haya pedido la cantidad de 21 millones de pesos a su hermana como parte de la demanda por daño moral, dijo: “No puedo hablar de la compensación económica porque eso va caminando, pero ya en su momento hablaré”.

En algún momento, Carlos Cuevas había contemplado la posibilidad de que una disculpa pública por parte de su hermana fuera el fin del problema, pero ahora eso no es suficiente, para él no hay cabida a una reconciliación.

La familia se fracturó y ahora Carlos sólo busca hacer justicia y limpiar su imagen:

“No he hablado con ella, no ha habido ningún tipo de acercamiento porque ella me insultó a mí y a mi familia en un medio nacional y eso a nadie se lo voy a permitir, dijo puras mentiras y calumnias, quien me conoce sabe que yo he llevado mi vida feliz y en paz, ella simplemente la regó y tendrá que asumir las consecuencias de sus actos”.

La fortaleza de Carlos en estos momentos tan duros ha sido su familia, su esposa con quien lleva 38 años de casados. “Me siento fenomenal, en cada paso que doy en la vida y cada día que me levanto le doy gracias a Dios porque me dio una familia fuerte en salud, porque tengo paz, chamba y un nieto en camino. Estoy feliz en Cuernavaca, me siento muy afortunado y con el cariño del público”.

Rumbo a cumplir cuatro décadas de matrimonio, Cuevas asegura que no es un hombre de fiesta y que todos los preparativos de la celebración se las deja a sus hijos. “Yo no planeo mucho porque mis hijos son los que se encargan y les gustan las sorpresas, yo no soy fiestero, soy de mi trabajo, de comer con la familia y los amigos muy cercanos”.

Al hacer un balance de su vida, el cantautor manifestó estar orgulloso de todo lo que ha logrado personal y profesionalmente. “He obrado bien, siempre enamorado de mis hijos, de mi esposa, soy un hombre entregado a mi casa y a mi fiel público que me ha dado tanto. ¡Soy muy afortunado!”.

¿Qué dijo Aída de su hermano Carlos?

A finales del 2020, la cantante decidió hablar públicamente, en una entrevista para el programa Ventaneando, sobre lo que ocurrió entre ella y su hermano.

La intérprete rompió en llanto al revelar que en el pasado su hermano la agredió físicamente a ella y al padre de ambos: “Fue algo terrible. Llegó a embestirlo como toro (a su papá). (Carlos) Iba mal, no estaba sobrio. Conmigo también se puso agresivo, se me fue a los golpes. No sé si él esté dañado”, dijo en esa ocasión.