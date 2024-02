Captan a Nicki Nicole, exnovia de Peso Pluma, de la mano de un misterioso hombre: esto es lo que se sabe

El mundo del espectáculo siempre está lleno de sorpresas y esta vez no es la excepción. La reconocida artista Nicki Nicole, exnovia del cantante Peso Pluma, ha sido captada de la mano de un misterioso hombre, desatando una ola de especulaciones y rumores.

Peso Pluma y Nicki Nicole terminan su relación

Nicki Nicole y Peso Pluma, dos figuras prominentes de la música, recientemente terminaron su relación. La noticia llegó después de que se filtraran videos de Peso Pluma tomado de la mano de una mujer misteriosa en Las Vegas. Este incidente, sumado a la confirmación de Nicki Nicole sobre la infidelidad de Peso Pluma, marcó el fin de su relación.

Pues através de las redes sociales, la cantante argentina publicó un pequeño escrito por medio de las historias de Instagram, donde decía que el respeto es necesario parra el amor, además, dijo que cuando no existe dicho respeto en la relación, ella ahí no se queda.

“El respeto, es parte necesario del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, declaró Nicki Nicole.

Asimismo, continuó mencionando que con mucho dolor ella se enteró (del video de PP con la mujer en Las Vegas) de la misma manera que todos.

“Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma manera que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, finalizó.

Nicki Nicole confirmaría la ruptura con Peso Pluma por medio de este breve comunicado. (Instagram/nicki.nicole)

Captan a Nicki Nicole de la mano de un misterioso hombre

Luego de que se diera a conocerla ruptura, en las redes sociales comenzó a circular un video donde se ve a Nicki Nicole que va de la mano de un hombre desconocido. El material, que se viralizó en las redes sociales, muestra a la artista llegando al aeropuerto acompañada de este misterioso hombre. Aunque se desconoce la identidad del hombre, el video ha generado una gran cantidad de especulaciones.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar. Los fans de ambos artistas han expresado sus opiniones y teorías sobre la situación. Mientras algunos apoyan a Nicki Nicole, porque aseguran que ella solo iba agarrando la maleta, otros critican a Peso Pluma por su supuesta infidelidad.

Aunque todavía hay muchas incógnitas en torno a la situación, lo cierto es que Nicki Nicole y Peso Pluma han tomado caminos separados. Mientras esperamos más detalles, podemos estar seguros de que ambos artistas continuarán deleitándonos con su talento musical.