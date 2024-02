¡Ay, Peso Pluma! Nicki Nicole confirma truene: “Cuando no hay respeto, de ahí me voy”

Hace días derrocharon amor durante su paso por la alfombra roja de los premios Grammy, sin embargo, la historia de Peso Pluma y Nicki Nicole terminó luego de una infidelidad por parte del cantante de corridos tumbados.

El pasado domingo se hizo viral en rede sociales un video en el que se puede ver a Peso pluma acompañado de una mujer, ambos de espaldas caminando por un lujoso casino, supuestamente después del partido de la final del Super Bowl, mientras que la argentina se encontraba en un concierto en Costa Rica.

Ante esas señales se habló de una ruptura entre ambos, pero ninguno lo había confirmado hasta que Nicki Nicole lo confirmó a través de sus historias en redes sociales. “El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama se respeta. Lo que se respeta se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto, yo ahí no me quedo, yo de ahí me voy”, fue lo que escribió la artista.

Según reveló, en estos momentos se encuentra muy sentida por la traición de quien ahora es su ex novio. “Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes. Gracias por el amor que me están haciendo llegar”.