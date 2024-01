Captan a Natanael Cano en Tulum con una actriz de Hollywood, ¿quién es la enigmática joven?

Natanael Cano fue captado recientemente en Tulum besando apasionadamente a una joven y las especulaciones pronto surgieron, ¿el cantante de corridos tumbados está estrenando novia?

Cano, de 22, es una de las figuras más reconocidas de los corridos tumbados al lado de otro famoso cantante: Peso Pluma, y no es de extrañarse que su vida personal sea motivo de interés para miles de personas.

Es por eso que hace unas horas, cuando se viralizó un video en donde se ve a Natanael Cano conviviendo de forma muy romántica como una atractiva joven durante unas merecidas vacaciones en Tulum, el furor no se hizo esperar y las búsquedas sobre el nuevo interés amoroso del cantante se dispararon.

CAPTAN A NATANAEL CANO CON UNA JOVEN, ¿QUIÉN ES ELLA?

Natanael Cano se dejó ver en público en Tulum, uno de los destinos turísticos más populares de México, y además de complacer a sus fans cantándoles algunas canciones durante lo que parece ser una fiesta en un club de playa, estuvo muy cariñoso con una chica.

En el video compartido en TikTok de este momento, se ve a Natanael Cano compartiendo un apasionado beso con la joven, quien de acuerdo con los internautas sería la actriz de Hollywood Brighton Sharbino.

Brighton Sharbino es una joven estadounidense que se ha caracterizado sobre todo por su trabajo en importantes series televisivas como NCIS, Once upon a time y el éxito mundial The walking dead, donde interpretó a “Lizzie Samuels”.

De hecho, algunos seguidores de Natanael Cano fueron más lejos e incluso señalaron que el cantante de corridos tumbados ya tendría un tiempo saliendo con Brighton Sharbino, pues constantemente reacciona a sus publicaciones de Instagram y le escribe amorosos comentarios que podrían confirmar su relación.