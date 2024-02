Camila Sodi sufre accidente que le causa conmoción cerebral

Camila Sodi se ve obligada a portar un collarín e ir a terapias de recuperación tras sufrir un aparatoso accidente mientras esquiaba en Aspen, Colorado, Estados Unidos.

La actriz de telenovelas viajó a Aspen para disfrutar de unas merecidas vacaciones y esquiar, una practica que ha presumido en redes sociales.

Pero, en esta ocasión no le salió tan bien la disciplina y sufrió un accidente que le ocasionó una conmoción cerebral y distensión muscular en el cuello.

“No es por presumir, pero esquío bien y aún así, este es un deporte de alto riesgo y me caí fuerte. Estoy bien. Gracias a mis amigos que insistieron en que me hiciera una revisión y me mostraron amor y cariño”, expresó la actriz, de 37 años, protagonista de éxitos como Rubí.