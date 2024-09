Briggitte Bozzo recordó el penoso accidente que sufrió mientras participaba en un concurso de baile

Durante siete semanas, los participantes de La Casa de los Famosos México han tenido que aprender a convivir con todos sus compañeros, creando así especiales conexiones y amistades que muy seguramente perdurarán una vez finalizado el show. Esta convivencia propicia también que se sientan en confianza para hablar de cualquier cosa sin temor a ser juzgados, como lo hizo Briggitte Bozzo al revivir un bochornoso momento que vivió en televisión nacional y hasta el día de hoy la hace sentir ligeramente avergonzada.

Briggitte Bozzo confesó que una vez ‘se hizo del baño’ mientras estaba en vivo

Durante una de sus ya famosas pláticas con sus aliados, es decir, los integrantes del cuarto Mar, Briggitte platicó una anécdota que hasta el día de hoy había mantenido sigilosamente guardada. Se trata de la temporada en la que concursó en “Las estrellas bailan en Hoy”, el cual puso a prueba su talento sobre la pista y la hizo esforzarse al máximo para entregar lo mejor cada vez que se posara en el escenario.

Toda esta participación salió de maravilla, o al menos eso es lo que se creía hasta el día de hoy, cuando en medio de una charla casual, explicó que sufrió un accidente. Este episodio no se trató de alguna lesión física, sino que habría sido consecuencia de sus nervios, los cuales provocaron una reacción involuntaria en ella.

Todo comenzó cuando sintió ganas de ir al baño justo en los instantes previos a su presentación, de modo que por cuestión de tiempos, simplemente ya no era posible que hiciera sus necesidades sin que esto interfiriera en su aparición. “Ya cuando me tocaba entrar a bailar, porque era en vivo, pues no se te puede olvidar la coreografía ni un segundo, entonces no puedes distraerte tampoco. Cuando terminé, ya iba para el baño, pero literal se me salieron las gotitas”, contó abochornada la actriz venezolana, demostrando que es algo que todavía le da pena pensar.

Briggitte Bozzo sufrió un percance mientras estaba en “Las estrellas bailan en Hoy” Instagram

Las redes reaccionan a la inesperada revelación de Briggitte Bozzo en LCDLFM

El clip de esta plática se viralizó en redes y rápidamente recibió numerosas respuestas, muchas de ellas señalando que es precisamente esta transparencia de “Brillitos”, como la apodan de cariño, lo que la ha hecho ganarse la simpatía del público. Mientras que por otra parte, hubo quienes consideraron desafortunada su declaración, explicando que si bien puede ser gracioso, igualmente es incorrecto que pretenda normalizar llevar el estrés a este tipo de límites.