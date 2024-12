Briggitte Bozzo confirmó su salida de ‘La Señora Presidenta': descubre quién es la actriz que tomará su lugar

La segunda temporada de “La Casa de los Famosos México” fue testigo del arrollador éxito del “Team Mar”, cuyos integrantes lograron mantenerse unidos hasta el final. Tras el final de este reality, varios de sus habitantes recibieron numerosas propuestas profesionales, como ocurrió con Briggitte Bozzo, quien se unió al equipo de “La Señora Presidenta” junto a Arath de la Torre y Mario Bezares.

Tristemente, aunque verlos sobre el escenario emocionó a sus admiradores, esta etapa ya llegó a su final. Así lo dio a conocer la joven actriz, quien lamentó la premura con la que se dieron las cosas, pues ya hasta tienen a su reemplazo.

Briggitte Bozzo ya no estará en ‘La señora presidenta': ¿por qué?

A través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, la venezolana compartió con sus más de 6 millones de seguidores que tomó la decisión de renunciar a esta obra de teatro y lamentó profundamente no haber tenido la oportunidad de decir adiós correctamente.

“Anuncio oficial, porque pues no me despidieron como me lo merecía. Les quiero decir que ya no voy a estar en “La Señora Presidenta” por proyectos personales. Los amo mucho, me dio mucha nostalgia. Como que no sé si tenían tan claro que ya me iba, pero este domingo fue mi última función. Ya no voy a estar”, contó.

Briggitte Bozzo expuso los motivos por los que renunció a “La Señora Presidenta” Instagram

Arath de la Torre presentó al reemplazo de Briggitte Bozzo en ‘La Señora Presidenta’

Luego de la sorpresiva salida de “Brillitos” de la obra de teatro de Alejandro Gou, fue Arath de la Torre, el protagonista, quien se encargó de anunciar quién será la actriz de sustituir a su compañera sobre el escenario.

Durante la emisión de “Hoy” de este 17 de diciembre, se dio a conocer que Mariana Botas tendrá la misión de ocupar este papel y a partir de las siguientes funciones, encarnará a “Altagracia”, es decir, el que quedó vacante con la renuncia de Briggitte Bozzo a “La Señora Presidenta”.

Mariana Botas es el reemplazo de Briggitte Bozzo en “La Señora Presidenta” Instagram

“Estoy nerviosa y emocionada. Estoy muy emocionada de estar en esta puesta en escena, en esta escena contigo (Arath), con Mayito, con todo el elenco; con Pierre, con Violeta, con Susy Lu. La verdad es que sí estoy nerviosa porque ya me toca estrenar el viernes, pero muy contenta con esta oportunidad”, dijo la actriz de “Una familia de diez” sobre su llegada al teatro.