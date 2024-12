Tras la renuncia de Briggitte Bozzo, así fue el debut de Mariana Botas en “La Señora Presidenta”

Luego de la inesperada salida de Briggitte Bozzo de ‘La Señora Presidenta’, el público estuvo a la expectativa de ver quién sería la actriz que la iba a reemplazar en la exitosa obra de teatro. El momento llegó y Mariana Botas es quien encarna ahora el papel de ‘Alta Gracia’.

Con mucha emoción, Mariana Botas compartió el detrás de escena de su debut en la obra de teatro más exitosa de la temporada, ‘La Señora Presidenta’. La actriz ya se posicionó en el papel y lo hizo público en su primera noche en el teatro.

Mariana Botas Instagram

Las palabras de Mariana Botas en su debut en ‘La Señora Presidenta’

‘Ya estoy lista y muy nerviosa para el estreno. Gracias por las porras’, dijo Mariana Botas en su cuenta de Instagram mientras iniciaba su transformación.

‘Ya estoy lista y transformada en Alta Gracia’, comentó la actriz, y agradeció a todo su equipo de maquillaje y peluquería que hizo posible su gran cambio al personaje de ‘Ama de llaves’, como ella misma lo dijo, ya metida en el personaje.

‘La Señora Presidenta’ se presenta este viernes, sábado y domingo en el Teatro México, dentro del Centro Teatral Manolo Fábregas y volverá la siguiente semana con sus funciones del jueves a domingo a las 20:00 horas.

El debut de Mariana Botas en La Señora Presidenta

Los rumores sobre la verdad de la renuncia de Briggitte Bozzo

La inesperada salida de Briggitte Bozzo de la exitosa obra de teatro, ‘La Señora Presidenta’, generó mucho revuelo entre los fans de ‘Brillitos’.

La nueva imagen de Briggitte Bozzo Briggitte Bozzo.

En un principio, Briggitte Bozzo dijo que su salida de la obra de teatro se debió a temas de trabajo y pidió que no se hiciera caso a ‘mentiras’. ‘Mis felinos preciosos, no saquen las cosas de contexto. Yo no estoy en la obra por cuestiones de trabajo y por lo que se acordó conmigo al principio de fechas de temporada. Yo estoy muy agradecida y feliz de haber sido parte de este gran proyecto y les deseo lo más bonito del mundo, pero no quiero que crean cosas que no son si no saben el contexto’.

Pese a estas declaraciones, surgieron rumores sobre unos supuestos celos entre Brenda Bezares y Briggitte Bozzo por la atención de Mario Bezares. Por el momento, ninguna de las partes ha confirmado o desmentido estas versiones.