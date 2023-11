Brandon Peniche no tolera a “El Capi Pérez": “Lo eliminé de mi vida”

Brandon Peniche y “El Capi Pérez” fueron compañeros de conducción en el matutino Venga la Alegría, sin embargo, no todo fue armonía entre ellos cuando compartieron foro de grabación en Azteca.

A dos años de la salida de Brandon del programa de Azteca Uno para regresar a las telenovelas, habló abiertamente de cómo fue su relación con los demás presentadores del show matutino y lo que dijo sobre “El Capi Pérez”, sorprendió en las redes sociales.

El hijo de Arturo Peniche se sinceró en una entrevista que le concedió a Anette Cuburu, quien también fue su compañera de trabajo.

Comentó abiertamente que a raíz de comentarios desafortunados y desagradables que hizo “El Capi” sobre él, optó por tomar distancia y no permitir que le afectara su salud emocional.

“No hubo química. A mí no me gusta la gente se que mete conmigo, entiendo que yo debí de haber pagado piso, tenía que pagarlo, pero de pronto se echó dos que tres comentarios fuera que no me agradaron, pero dije ‘Bueno de aquí a mi vida lo elimino que Dios lo bendiga’”, comentó el protagonista de la telenovela Nadie como tú.