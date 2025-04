Alejandra Capetillo organiza su boda a distancia: Planea usar al menos ¡tres vestidos!

Llevan dos años juntos y se comprometieron durante un viaje sorpresa a Francia, donde Nader la sorprendió con el anillo de compromiso.

Eduardo Capetillo y Biby Gaytán están felices ahora que su hija, Alejandra, contraerá nupcias con su novio, Nader Shoueiry, el próximo mayo. La pareja de actores vive entre emoción y nervios los preparativos de una boda multicultural que tiene a su hija con la adrenalina al tope.

“Yo estoy muy ilusionada, la verdad es que lo he disfrutado mucho, ha sido mucha planeación, pero dentro de todo lo he gozado. Creo que lo más complicado es organizarlo todo a distancia porque yo vivo en Madrid y el enlace religioso será en México. Pero gracias a Dios tengo un equipo espectacular y he confiado en ellos con los ojos cerrados”, dijo la joven influencer de 25 años en entrevista con TVyNovelas durante su paso por la alfombra roja del musical El Rey León.

Según la modelo que estudió Diseño de Modas y Administración de Empresas en España, allá será el enlace civil, pero luego se trasladarán a su país natal para armar el fiestón junto a sus seres queridos. Sus hermanos han sido cómplices en este proceso y los que ponen orden cuando todo parece salirse de control.

A pesar de que Nader profesa otra religión, la pareja ha decidido casarse por la iglesia el 24 de mayo.

“Ellos se han involucrado en todo, tienen que dar la aprobación de todo, son como un filtro, mis invitados de honor. Eduardo ya lloró en un video cuando me vio vestida de novia y pronto me harán una despedida de soltera, pero será sorpresa porque ya tuve una con mis amigas”.

“NO HEMOS PLANIFICADO LA LUNA DE MIEL”

La artista que inició su trayectoria en el modelaje haciendo su debut sobre las pasarelas en Barcelona Bridal Fashion Week, aseguró a esta revista que se adaptará a las nuevas tendencias y usará más de un traje en el día más especial de su vida. “Usaré dos vestidos el día de la boda y en la preboda uno. En cuanto al menú, será una mezcla de gastronomía porque mi futuro marido es libanés, entonces va a ser comida libanesa y mexicana”.

Sobre la luna de miel tiene sus reservas, pues con tanto ajetreo no ha podido definir el destino en el que se dará una escapada romántica. “No la hemos planeado, es que no sabía todo lo que había detrás de una celebración así, son muchas cosas para una sola noche, pero se nos antoja mucho una playa de México, ya que vamos a estar aquí”.

Todavía no hay fecha para la boda de Alejandra Capetillo y su pareja Nader Shoueiry. (Instagram @alecapetilloga)

La fiesta tendrá lugar en una hacienda histórica (Zotoluca) en el estado de Hidalgo.

Esta construcción que data de 1570 fue renovada en 2015 para llenarlo de “alegría, magia y esencia mexicana”, según reseña su página oficial. La casa principal cuenta con 25 habitaciones y ofrece un servicio integral para bodas, cuidando cada detalle, desde la decoración hasta la atención personalizada, con espacios que resaltan la belleza del entorno.