Benito Castro: ¡Esto nos dijo hace unos días sobre la muerte!

La muerte de Benito Castro sorprendió al público y a sus amigos del medio, pues el artista se encontraba en perfectas condiciones hace unos días cuando participó en una conferencia de prensa apoyando a los nuevos talentos de la música mexicana.

Ese día, el 23 de agosto, concedió lo que sería su última entrevista a TVyNovelas y platicó de los difíciles momentos que vivió cuando su hijo se enfermó a principio de año, contando también cómo veía la vida a partir de ese duro episodio.

“Entendí que hay que darle gracias a Dios todos los días, mañana, tarde y noche es fundamental para existir, a Dios hay que darle gracias desde que abres los ojos y estás despierto, lo primero que tienes que hacer es agradecer, si te gusta rezar, rezas y empiezas tu día. Yo soy religioso, creo en Dios, la fe me la inculcó mi madre y es inolvidable para mí”, nos dijo el actor.

A Benito le preguntamos cómo había solucionado sus problemas económicos, derivados de la pandemia, y así nos respondió:

“Bendito sea Dios sigo viviendo dignamente de mi trabajo, la pandemia me sacudió un poquito porque en ese momento yo no era rico para aguantar ese golpe, pero sí era millonario en afectos y en amigos. No paro de trabajar, me cansaré el día que me tenga que quedar en mi casa a rascarme las narices, es día me voy a hartar, me voy a deprimir y a morir, pero mientras Dios me bendiga como lo hace y me siga teniendo en condiciones de salud óptimas para poder hacer todo lo que artísticamente sé hacer, seguiré en el espectáculo”.

Alejarse de los medios no era una opción que tenía contemplada. “Yo no pienso en la palabra retiro, a mí que me retiré la que te contrata por órdenes de desaparición (la muerte), mientras yo tenga aliento estaré funcionando y vigente”, recalcó en esa ocasión.