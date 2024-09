Belinda rompió el silencio tras su estrepitosa caída en París y rescató la mejor enseñanza de este momento

A inicios de semana, Belinda protagonizó un penoso incidente en el marco de Fashion Week Milan, evento en el que tenía programada una presentación especial como modelo. Tristemente, las cosas no salieron como la artista hubiera querido y un mal paso la llevó al suelo, sin que pudiera hacer nada para evitarlo.

Este momento se volvió viral y rápidamente circularon en redes sociales numerosas imágenes de este tropiezo, algo que en lugar de molestarla, le hizo dimensionar lo valioso de no bajar la mirada ni siquiera cuando las cosas no te favorecen.

Belinda se sinceró sobre cómo vivió los momentos posteriores a su caída en la pasarela de París

Durante una conversación con Harper’s Bazaar España, Belinda habló por primera vez de lo que pasó en su desfile de la Semana de la Moda de Milán. Esto ya que en las evidencias de este momento quedó claro que no vio venir lo que pasaría, refiriéndose tanto a la caída como el gesto que tuvo Anitta al correr hacia ella para ayudarle a reincorporarse.

“Cuando bajé de la pasarela, estaba en shock. Me puse a llorar y fui muy dura conmigo misma, pero de repente se acercó Andie MacDowell para consolarme. Me invitó a sentarme en sus piernas y no fue la única que me mostró su apoyo; mujeres a las que admiro, como Jane Fonda o la propia Anitta estuvieron ahí para darme su energía y decirme que no me preocupara”, mencionó la cantante, rescatando que este encuentro con figuras tan poderosas es lo que guarda de esta experiencia.

La poderosa enseñanza que Belinda rescata de su accidente en París

Por otra parte, aclaró que se lo toma todo con gracia y hasta le gusta pensar que así tenían que pasar las cosas para poder tener nuevos recuerdos, por bizarro que suene.

“Va a ser una anécdota que voy a poder contar de por vida. Además, Sex and the City es una de mis series favoritas y Carrie Bradshaw es uno de mis personajes preferidos. Así que tuve mi momento”, apuntó, reiterando que no se tomó a mal ninguna de las críticas o burlas, como la que supuestamente le lanzó Christian Nodal.

Belinda aseguró que se queda con una valiosa lección de su caída en Fashion Week Getty

Finalmente, mencionó que sin duda alguna, se queda con los gestos de sus colegas, que sin juzgarla o demeritar su presencia, buscaron la manera de darle soporte, algo que percibe como un reflejo de cómo está cambiando la industria ahora que hay mayor cantidad de figuras femeninas que representan a distintos géneros.

“Tras el desfile me dí cuenta de que sí, cada vez somos más mujeres apoyándonos entre nosotras y eso me hace muy feliz, aunque yo haya tenido que ser el ejemplo y me haya tenido que caer yo”, concluyó la intérprete de “Bella traición”.