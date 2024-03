Belinda habría sido operada de emergencia por un tumor: Todos los detalles

Tras una semana de que se diera a conocer que la cantante Belinda fuera hospitalizada, algo que la conllevó a cancelar varias presentaciones musicales, ahora surgen nuevos detalles sobre la salud de la famosa artista.

Belinda Schüll, mamá y representante artístico de “Beli”, habló con varios medios de comunicación, a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, donde dio aclaró como se encuentra la cantante.

“Beli sigue recuperándose despacito porque ha sido un tema de salud. Mi hija no puede viajar, ella se queda en México con su papá”, dijo la mamá de la interprete de “Sapito”.

Sobre el tumor del que habría sido intervenida quirúrgicamente, la ex novia de Christian Nodal, la madre comentó: “Pues se llevó a analítica (la biopsia) y fue negativo. Mi hija está feliz (por los resultados negativos)”, dijo.

La mamá pidió respeto, porque la situación por la que están atravesando “Ha sido un momento difícil de salud”.

Belinda aún no ha hablado públicamente sobre la situación que está viviendo y sólo publicó un mensaje a través de las redes sociales.

“A todos los que me están preguntando y mandando mensajitos de apoyo, muchas gracias. Estos meses he trabajado muchísimo sin parar, estoy terminando mi disco y al mismo tiempo haciendo una serie que requiere de muchísimo trabajo y disciplina. A veces dejamos los temas de salud para después y esto fue lo que me causó este colapso. Los amo mucho y espero recuperarme pronto para seguir con mis compromiso”, dijo.