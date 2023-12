Belinda golpeó a un fan en pleno concierto: ¿qué dijo tras el incidente?

El celular del espectador salió volando después del incidente, pero las palabras de Belinda lo reconfortaron completamente.

Belinda ha tomado el centro de atención en TikTok después de que un fan compartiera el momento en que, durante uno de sus conciertos, la cantante le lanzó una pelota en la cara, haciendo que su celular saliera volando. La reacción de la ex de Christian Nodal encantó a los fans.

“Belinda puede hacer conmigo lo que quiera”. Fan

El clip, publicado por el usuario @labbarbros, ha obtenido más de medio millón de visualizaciones hasta ahora. En la secuencia, se puede ver cómo el espectador se encontraba en primera fila de uno de sus shows recientes, rodeado de pelotas y bailarinas por doquier.

En un gesto, la intérprete de ‘Boba niña nice’ golpeó la pelota con la mano para lanzarla al público, pero esta fue directo al rostro del fan. Momentos después, se observa cómo el seguidor vuelve al espectáculo y Belinda se burla del incidente; luego, le pregunta si está bien, mientras continúa cantando.

“Belinda me golpeó, tira mi celular”, escribió el fan en el video, y en el título del post agregó: “Cuando tienes enfrente a Belinda y te da un pelotazo”.

Fans aplauden a Belinda por su reacción

Los usuarios que vieron el video en TikTok no se hicieron esperar para compartir sus opiniones. Muchos celebraron la reacción de Belinda después de cometer el accidente, y otros aprovecharon el momento para bromear sobre la situación.

Belinda protagonizo un divertido momento con un fan en pleno concierto. (Instagram @belindapop)

Algunos comentarios fueron: “Una vez Belinda me golpeó en la cara y fue estupendo” (haciendo referencia a ‘Chicas Pesadas’), “Tan linda Belinda que se disculpó”, “Te toca la bendición de Belinda”, y “Belinda puede hacer conmigo lo que quiera y si me tira el celular no lo mando a arreglar más, lo dejo con su marca”.

No es la primera vez que Belinda protagoniza este tipo de situaciones con sus fans durante sus conciertos. En una ocasión, un fan se subió al escenario y ella le ofreció una bebida para que se tranquilizara. En otro momento, se acercó a la primera fila para interactuar con una fan que presuntamente estaba alcoholizada. “Hermosa, estás pedita, ¿verdad? (...) Gracias, hermosa. ¿Mañana te vas a acordar?”, dijo.