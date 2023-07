Bárbara de Regil y su hija Mar juntan sus lenguas y les llueven críticas

Bárbara de Regil vuelve a estar en el ojo del huracán por video junto a su hija Mar de Regil.

Hace unos días, Mar de Regil estuvo envuelta en el escándalo cuando se desataron rumores sobre una supuesta pelea que tuvo con una mujer de origen ruso, cuyo altercado habría iniciado la hija de Bárbara de Regil; ni madre e hija aclararon o desmintieron los hechos.

Comenzó a hacerse viral un video que ha generado mucha controversia en redes, debido a que se ve a Bárbara de Regil con Mar de Regil juntando sus lenguas en una fiesta, por lo que los internautas no dejaron pasar el polémico momento al considerarlo de mal gusto.

“Terminando la party, espera al final”, se lee en la descripción del video, donde se escucha que suena una canción que dice “estamos fenomenal”. Sin embargo, casi al final del video, puede verse a Bárbara y Mar sacando sus lenguas y todo parece indicar que las juntan.

Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar desatando una lluvia de críticas hacia la protagonista de Rosario Tijeras y su hija.

“Wey es tu hija, no tu amiga, no tu hermana, no una fulana es tu hija"; “Pues no es tan normal el tacto de lengua entre madre e hija, igual si fuera el papá se ofenderían, no es lo típico pero cada quien"; “Qué vergonzoso"; “No voy a negar que me gustó, pero si está raro"; “Se les pasaron los tragos”.

Al momento, ni Bárbara de Regil ni su hija han salido a decir algo sobre el controvertido momento que protagonizaron.