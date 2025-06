Bárbara de Regil se reconstruyó en su vida emocional y profesional “con terapia y tiempo”

La fortaleza de Rosario Tijeras es la misma que ha impulsado a Bárbara de Regil a salir adelante, aún en los momentos más crudos de su vida.

En entrevista con TVyNovelas, Bárbara de Regil comparte cómo superó abusos del pasado gracias a “terapia y al tiempo”, destacando la importancia de alzar la voz sin miedo.

Además, habla de su experiencia en Secretos de parejas junto a su esposo Fernando Schoenwald, la crítica social tras revelar su verdad y el mensaje de fuerza y valentía que quiere transmitir a su hija y otras mujeres.

¿Te identificas con Rosario Tijeras?

Mucho. A Rosario la admiro mucho y me gustaría ser como ella porque es una mujer muy entrona, no miente y dice las cosas como son. Es una mujer que me encanta personificar, para mí es un honor darle vida.

¿Qué significado tiene este personaje en tu vida?

Significa mucho por mi abuelita, porque ella veía telenovelas desde que yo estaba chiquita y me dijo que yo debería ser actriz porque soy muy sentimental y se me da la actuación, y así fue como yo empecé en esto.

Desafortunadamente, ella tuvo la oportunidad de ver solamente un proyecto mío y después se fue al cielo, luego salió Rosario y mi abuelita se llamaba Rosario; entonces, para mí hacer este personaje es como un homenaje para ella, y cuando la gente me dice “Chayo” ¡me encanta!

Justamente el estreno de Rosario Tijeras viene después del éxito de Secretos de parejas, ¿qué te animó a aceptar este proyecto tan polémico?

La verdad lo que me gustó fue poder compartir el proyecto con mi esposo, que el público viera cómo es mi relación con Fer; porque realmente yo no soy una mujer de realities, me han ofrecido hacer La casa de los famosos y ese tipo de proyectos, pero nunca he accedido porque no me gusta, pero este reality, como me lo pintaron, ¡me encantó! Esta plataforma me permitió contar cosas de las que nunca estuve dispuesta a hablar y me animé a hacerlo.

Bárbara de Regil y Memo del Bosque

Como el tema de Memo del Bosque, por ejemplo…

Sí y me siento liberada porque pude decir algo que siempre me callé y eso me hace feliz, me hace feliz haber dicho lo que me pasó y no callar por miedo.

¿Qué piensas de las críticas que se generaron a partir de esta situación que compartiste?

Simplemente son opiniones y no puedo decir nada, la mayor crítica fue por qué lo dije ya que había muerto este señor, pero la realidad es que yo lo dije cuando él aún estaba vivo y no sabía que iba a morir. Entonces, fuera de eso no hay críticas. Yo no soy una mujer que se maneje por difamar a nadie, la gente sabe que yo nunca he salido a decir que alguien se aprovechó ni nada, pero esta vez sí pasó.

En el reality también compartiste otra situación de abuso que lamentablemente viviste cuando eras una niña… ¿Cómo has logrado salir delante de lo que has vivido?

Con terapia y con el tiempo, sanando, así lo he logrado.

