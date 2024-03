Bárbara de Regil cuenta cómo un productor casado la acosó para besarla

En el marco del mes de la mujer, Bárbara de Regil se atrevió a confesar públicamente un difícil momento que vivió cuando comenzaba su carrera actoral por el mundo de las telenovelas.

La protagonista de la serie Lalola de ViX, comentó que fue víctima de acoso por por parte de un productor de televisión, quien estaba casado.

“Por ser mujer, me he sentido como expuesta con algún productor, por ahí, en algún momento, hace muchos años, que sí dije: ‘Qué canijo hombre’... Se me aventó a los besos, nada más y casado”, contó la también creadora de contenido, de 36 años.

Bárbara recordó que en aquella ocasión, reaccionó rechazando la intención del productor, lo que le costó que no le dieran el trabajo.

“Me eché para atrás y dije: '¿Qué está pasando? Y me fui... Ya no me contrataron. Yo en ese momento no sé por qué no le metí uno (golpe) bueno, pero, pues, me dio miedo”, aseguró.

Aunque no dijo el nombre del productor, comentó solamente que se trataba de un hombre muy famoso dentro de la industria.