Banda MS sigue haciendo historia: “Jamás pensamos hacer una agrupación para hacernos ricos”

Banda MS sigue haciendo historia, pues el 13 de septiembre estuvieron en Las Vegas, Nevada, presentándose en plenos días patrios, convirtiéndose de alguna manera en patrimonio nacional para los miles de latinos que los vieron, además de la monumental presentación que tuvieron en el Zócalo capitalino para celebrar el Grito de Independencia.

Sus éxitos siguen siendo parte de nuestro cotidianidad y sus nuevas canciones ocupan ya los primeros lugares en las listas especializadas de música, como su tema con Jesse & Joy titulado Te perdí y la colaboración con Alfredo Olivas, Tengo claro.

En entrevista exclusiva para TVyNovelas, Oswaldo Silvas nos contó cómo viven todo este éxito.

¿No todos los días se canta en el Zócalo?

Totalmente, pero afortunadamente ya habíamos estado ahí, conocíamos la experiencia, sabíamos qué se siente y es algo muy lindo, ahora que cantamos por segunda vez en el Zócalo igual era algo muy esperado para nosotros.

¿Cómo es cantar sin cobrarle al público?

Me imagino que en algún momento de la vida también Banda MS tuvo que tocar así en el camino del éxito, ¿no? Sí, tocamos gratis en el camino, normalmente son procesos cuando vas empezando, al final primero lo haces por experiencia, más tarde por eventos de gran magnitud, lo importante es nunca verlo solamente el lado monetario.

¿Consideras que son más especiales a veces las presentaciones en Estados Unidos?

Cada presentación tiene un toque especial, y las de Estados Unidos tienen el especial ingrediente de la nostalgia, imagínate, de pronto los que nos van a ver no han visto a su familia por años, entonces has- ta nosotros les recordamos eso, de alguna manera ellos sienten que somos el vínculo o el puente entre ellos y su gente, entre ellos y su cultura, entre ellos y los mejores recuerdos que tienen con su gente.

¿Fue complicado llegar, hablando musicalmente, a Estados Unidos?

No, no fue nada complicado, afortunadamente no teníamos la visión,no teníamos el plan de ir a Estados Unidos en una fecha, por decir así, queríamos ir a Estados Unidos ya, realmente nunca fuimos una banda que nos pusimos objetivos de éxito, realmente el plan de Banda MS era hacer lo que nos encantaba, música y disfrutar de ella en libertad.

Quieres decir que ni siquiera estaba en sus planes ser exitosos, eso es muy fuerte.

De verdad, sólo queríamos resolver nuestras inquietudes, nosotros jamás pensamos en hacer una banda para hacernos ricos o ganar dinero, nosotros ya éramos felices y entonces, de repente, se empezaron a venir cosas como las productoras, las disqueras, de repente supieron que en Estados Unidos nos querían y querían que fuéramos y así fluyo todo, no forzamos nada.

¿Cómo fue dignificar a los músicos a través de su legado?, antes no todos creían en el regional mexicano...

El género de banda ha sido muy estigmatizado, también etiquetado y tiene que ver mucho con la instrumentación porque es una orquesta diferente, a veces podemos sonar estruendosos y más por el sabor sinaloense que es como bravío, a eso de pronto se le suma la violencia que de repente es tema y entra en tendencia. A veces, se habla de guerra entre sexos, de misoginia y todo eso empieza como a manchar de alguna manera la música, nosotros siempre.