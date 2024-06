¿Bailas? Niurka HUMILLA a Irina Baeva tras estreno de Aventura y tilda de “cule%t” al elenco

No se quedó con nada. Tras el el regreso de una nueva temporada del icónico musical Aventurera con Irina Baeva como su protagonista, la opinión de Niurka Marcos, quien interpretó ese mismo personaje, era muy esperada.

Dos días después del estreno de la obra, muy fiel a su estilo, la actriz salió a dar su opinión sobre la puesta en escena y no la bajó de “aburrida”, con un elenco “cul4ro”, una protagonista que le faltaba bailar y hasta dijo que si “Carmen Salinas despertara y viera la obra, se regresaría (al más allá)”.

A través de varias historias de Instagram, la vedette cubana quien personificó a Elena Tejero en el 2003, también arremetió en contra del coreógrafo y del productor Juan Osorio, quien es el papá de su hijo.

“Trágame tierra, ¿cómo es posible aún dándoles el beneficio de la duda?, cómo es posible que no miren atrás habiendo tantas aventureras. ¿Qué esperan, la caridad de la gente?, que empaticen diciendo ay probrecita, démosle una oportunidad (a Irina)”, comenzó diciendo la artista, de 56 años:

Niurka se cuestionó que “¿quién carajos era el coreógrafo de esta mam$d%?”, alegando que ella lo cambiaría de inmediato. “¿Qué carajos hacen dejándola sola en el eventos del escenario si saben que no baila?”, dijo.

Niurka le dijo a Irina su popular frase: ¿Bailas?

Reprochó a Juan Osorio, productor de la obra y su ex pareja, por haber elegido a Irina Baeva, entre tantas actrices y hasta reprobó el hecho de que ella “cantara en ruso”.

“No, no basta la belleza, ni ser actriz. Elena Tejero exige mucho más. ¿Homenaje a Carmen Salinas? Si Carmelita Salinas despierta y ve eso, se regresa pa atrás del puro coraje. No se puede homenajear a alguien que ha dejado un legado inolvidables, con algo tan banal, tan mustio”.

Finalmente, Niurka criticó al director de la obra por no “enriquecerla con elementos” y también fustigó a Juan Osorio. “No Juan, no eres el Rey Midas, no lo que tocas, lo haces oro, el talento tiene que estar, porque a la audiencia jamás la vas a subestimar”, dijo.