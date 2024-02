¡Atacado! Esto dice Pablo Alborán sobre comentarios de Danilo Carrera sobre Ricky Martin…

Las declaraciones que hizo Danilo Carrera en el pódcast Morfi, asegurando que el puertorriqueño Ricky Martin lo seguía en Instagram, dejando entrever que buscaba coquetearle, siguen generando polémica.

“Me seguía, ya me dejó de seguir (...). Obvio me va a seguir, yo soy el target del man, pero yo no juego en esas ligas”, fueron las palabras del actor ecuatoriano que sorprendieron a más de uno.

Pablo Alborán, amigo de Ricky, fue de los que salió en defensa del intérprete y atacó al protagonista de la telenovela El amor invencible.

“No, yo creo que no, yo no sigo a Danilo Carrera, pero si lo siguiera, que no se venga arriba, que no tiene nada que ver... Yo no sigo a la gente porque me guste o porque quiera algo con alguien, yo sigo a quien me da la gana y mis razones tendré”, expresó Alborán, encendiendo el debate en las redes sociales.

El intérprete de “Saturno”, quien en el pasado fue vinculado sentimentalmente con Ricky Martin continuó y dejó claro que con sus amigos nadie se mete. “Mira, yo tengo a Karol G... Karol G me sigue y yo la sigo, y ya ve tú, no tenemos nada, pero no me importaría, y no sé ella, pero cantar con ella me encantaría”.