Así suena Línea del Perreo: el explícito tema de Yeri Mua que encendió las redes sociales

Por si fuera poco el éxito que Yeri Mua tuvo con Chupón Línea del Perreo, canción que lanzó en colaboración con Uzielito Mix, El Jordan 23 y DJ Kiire.

Línea del Perreo se estrenó hace unas horas y ya se ha convertido en toda una tendencia en la música urbana; de hecho, el videoclip oficial de la nueva canción de Yeri Mua ya ha superado los dos millones de reproducciones en YouTube. No obstante, en medio del furor también han llegado las críticas.

Por otro lado Línea de Perreo, que cuenta con la letra de El Jordan 23 y la música de Uzielito Mix, también se ha convertido en una de las principales tendencias de X (antes Twitter), demostrando que esta es la incursión más fuerte de Yeri Mua en la música urbana .

ASÍ SUENA LÍNEA DEL PERREO, LA NUEVA CANCIÓN DE YERI MUA

Con la popularidad, también le llegó la controversia a Línea del Perreo, y es que su explícita letra también desató el escándalo entre algunos de los internautas debido a que ésta habla sobre una llamada en la que se pacta un encuentro sexual.

Por ejemplo, el coro de la canción dice así: “Me está llamando un bellaco / Que me diga dónde y cuándo / Que me meta todo en cuatro / No se va sin terminar”, lo que le ha generado críticas... y también más reproducciones, al tema urbano que puedes escuchar a continuación:

Yeri Mua tiene 20 años y se ha consolidado como una de las influencers mexicanas más importantes, pues cuenta con más de 31 millones de seguidores en sus cuentas oficiales de Instagram y TikTok.