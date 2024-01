Así reveló la influencer mexicana Kass Quezada el infierno que vivió al lado de su expareja

La creadora de contenido Kass Quezada, mejor conocida como Quesito Oaxaca, se viralizó en redes sociales luego de que revelara en un podcast los terribles detalles de la relación tóxica que vivió con su exnovio.

Fue en el podcast Un tal Fredo que Kass Quezada confesó los tormentosos detalles de su noviazgo que, en las redes sociales, aparentaba ser perfecto; sin embargo, en la vida real las cosas resultaron ser muy diferentes.

Kass Quezada relató que su noviazgo, en realidad, ocurrió en medio de agresiones verbales, acoso y actitudes que estuvieron a punto de convertirse en golpes; asimismo, reveló que su expareja la mantenía alejada de sus seres queridos, entre otros perturbadores detalles.

Esta fue la difícil experiencia de Kass Quezada con quien fuera su novio; luego de un largo periodo de silencio, la influencer decidió hablar para mandar un mensaje de prevención a sus seguidores.

ASÍ FUE LA TORMENTOSA RELACIÓN DE KASS QUEZADA

La historia de Kass Quezada con su expareja comenzó hace algunos años, cuando comenzó a salir con él cuando ella apenas tenía 16 años y él 21, una señal de alerta que ella no supo identificar, y aunque terminaron poco después, luego de nueve años regresaron, decisión de la que ella, aseguró, se arrepintió después.

“Él se metía para ‘stalkearme’ en redes, entonces sabía con quién había salido, con quién me había juntado”

Y es que, a pesar de que ya no salía con su novio, Kass Quezada reveló que él siempre la estuvo vigilando durante casi 10 años: “Él se metía para ‘stalkearme’ en redes, entonces sabía con quién había salido, con quién me había juntado, tenía casi un excel de todo”, aseguró la creadora de contenido.

Todo llegó a su punto culminante en una fiesta en la que su novio estuvo a punto de golpearla; este momento, además de ocasionarle depresión y problemas de anemia a Kass, también le marcó un punto importante de inflexión:

“Pido ayuda, que no se enteren mis amigas, que nadie sepa, pero necesito que alguien me diga cómo irme de aquí porque me van a golpear. Dejé de comer, me dio depresión, me dio anemia, o sea mal”, reveló la influencer .

Otro detalle perturbador que ella contó sobre su exnovio fueron sus prácticas sexuales depravadas, pues incluso utilizaba su ropa interior sucia:

“Entonces yo prendo las cámaras y agarra ropa interior sucia mía y se empieza a m... en el comedor de mi casa”, recordó la influencer, quien destacó que logró salir adelante gracias a los consejos de su papá.

El video fue publicado en YouTube el 14 de enero, y desde entonces ha acumulado casi 700 mil reproducciones, así como cientos de comentarios en donde tanto seguidoras como colectivos feministas le expresaron su apoyo a la influencer.