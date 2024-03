Así reveló Kate Middleton que padece cáncer y está en quimioterapias: VIDEO

El misterio terminó y, finalmente, la princesa de Gales, Kate Middleton, reapareció a través de un video para anunciar el motivo de su ausencia en los eventos de la Casa Real inglesa: tiene cáncer y ya comenzó el ciclo de quimioterapias preventivas para recuperar su salud, razón por lo que necesita un tiempo lejos de los focos.

“En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa”, dijo la princesa, de 42 años, quien está casada con el heredero al trono británico, el príncipe William, hijo de la fallecida Lady Diana y el Rey Carlos.

Según explicó Kate, “la cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”.

Concentrada en su recuperación, la princesa compartió que ha sido un proceso bien complicado. “Como pueden imaginar, esto ha llevado tiempo. Me ha tomado tiempo recuperarme de una cirugía mayor para poder iniciar mi tratamiento. Pero, lo más importante, nos ha tomado tiempo explicarles todo a George, Charlotte y Louis de una manera apropiada para ellos, y asegurarles que voy a estar bien”.