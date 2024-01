Así presume Sebastián Rulli a su hijo en su cumpleaños 14: Todo un galán

Santiago, el hijo que tuvo Sebastián Rulli con Cecilia Galliano cuando estaban casados, llegó a los 14 años y sus orgullosos padres lo celebraron a través de las redes sociales, dedicándoles emotivas palabras que despertaron la emoción de sus seguidores.

“Feliz cumpleaños mi príncipe Santiago Rulli Galliano. Hoy celebramos 14 años de tu maravillosa presencia en nuestras vidas y estoy lleno de felicidad y gratitud por tener el honor de ser tu padre”, escribió en un post de Instagram el protagonista de la nueva versión de El extraño retorno de Diana Salazar.

Con una serie de fotografías en las que los dos visten de negro, el actor argentino mostró a sus fans lo enorme que está “Santi”, incluso, lo ha sobrepasado en estatura.

Un inspirado Rulli continuó su felicitación de la siguiente manera: “Desde el momento en que viniste al mundo has iluminado nuestros días con tu sonrisa, tu bondad y tu espíritu valiente. Ver cómo creces y te conviertes en el hombre increíble que eres llena mi corazón de orgullo y emoción. Has demostrado ser un hijo dedicado, amoroso y lleno de pasión por la vida, y no puedo esperar para ver todo lo que el futuro tiene reservado para ti”.