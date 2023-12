Así pasó Rosita Pelayo sus últimos minutos con vida

Rosita Pelayo, antes de morir, fue visitada por su amigo Horacio Villalobos, quien narró cómo pasó sus últimos momentos.

La actriz, reconocida por su trabajo en la telenovela La fea más bella y quien padecía además de artritis reumatoide, fue despedida este domingo en una casa funeraria de la Ciudad de México, lugar a donde se dieron cita varias reconocidas figuras del mundo de la farándula a expresar sus condolencias y revivir algunos momentos que pasaron con Rosita Pelayo.

Una de las personas que acudieron a las exequias fue el actor Horacio Villalobos, uno de los amigos más cercanos de Rosita Pelayo y quien tuvo la oportunidad de comunicarse con ella en el hospital minutos antes de que muriera.

ASÍ FUERON LOS ÚLTIMOS MINUTOS CON VIDA DE ROSITA PELAYO

Horacio Villalobos contó al programa Fórmula espectacular con Flor Rubio que Rosita Pelayo recibió los Santos Óleos mientras estuvo hospitalizada; asimismo, pudo comunicarse brevemente con sus amigos y familiares.

“Ella todavía reaccionaba porque con los ojos me contestaba, los parpadeaba”

“Tuve la suerte de aún encontrarla viva. Me quería despedir de ella, aunque no quería despedirme de ella porque yo quería que siguiera viviendo, algo me decía ‘tienes que ir’ ”, reconoció el actor, quien finalmente acudió al hospital para hablar con su amiga por última vez.

“Me tocó ver cómo le aplicaban los Santos Óleos, que es muy impresionante porque son momentos previos a que se despide la persona”, recordó Horacio Villalobos, quien además detalló cómo logró comunicarse con Rosita Pelayo :

“Le dije ‘te veo mañana, mañana vengo a verte, eh’. Ella todavía reaccionaba porque con los ojos me contestaba, los parpadeaba. Le decía: ‘Parpadea Rosita, si me estás escuchando’. Y parpadeaba”, señaló el actor.

“COMENZÓ A OLER A GARDENIAS DE LA NADA”

Minutos después de la visita de Horacio Villalobos, Rosita Pelayo murió y, de acuerdo con el actor, un extraño fenómeno ocurrió en el hospital:

“Pasó algo muy impresionante. Me pueden creer o no, empezó a oler a gardenias de la nada”

“Pasó algo muy impresionante. Me pueden creer o no, empezó a oler a gardenias de la nada, y cuando bajé para tomar mi coche y salir del hospital me avisaron que (Rosita) acababa de morir; o sea, la vi cinco minutos antes de que muriera”, reveló.

Rosita Pelayo y Horacio Villalobos tuvieron una larga amistad que duró más de 30 años, a lo largo de los cuales participaron en varios proyectos que sólo consolidaron su excelente relación.