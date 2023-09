Así luce León, hijo de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera, a casi dos meses de haber nacido

Revelan que Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera andan desesperados tratando de eliminar por todos lados la imagen.

El pasado 4 de agosto, León llegó a la vida de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera. La querida cantante no ha dejado de compartir con sus seguidores detalles sobre el nacimiento de su bebé y su maternidad.

“Lo alimento con lactancia materna y pesó 3 kilos con 360 gramos y midió 51 centímetros; está muy larguito, tiene brazos y piernas muy largas, no le quedó la ropa de recién nacido, por lo que le compramos ropa de 0 a 3 meses”.

En esta ocasión, se ha dado a conocer en redes una supuesta foto de ‘Leoncito’ que se filtró por error, lo que ha provocado que Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez “estén desesperados tratando de borrarla por todos lados”.

“Me mandaron una foto de la mamá de Cynthia Rodríguez, suegra de Carlos Rivera, cargando a León, supuestamente se filtró por error y ahora andan desesperados tratando de borrarla por todos lados. Está muy lindo y se parece muchísimo a Carlos Rivera”, se lee en la foto.

Asimismo, también se filtraron unos mensajes que escribió Cynthia Rodríguez pidiendo que se elimine la imagen.

“Te quiero pedir un favor, como mamá, me ayudas a que no se haga viral la foto de mi bebé, por seguridad de él. Pero no fue decisión de nosotros compartirla, sobre todo por la seguridad de León”, se lee en un mensaje que escribió la exconductora de ‘VLA’.

Usuarios de redes han comenzado a reaccionar con comentarios como: “Les tumbaron la portada"; "¿Por seguridad del niño o por la exclusividad de la revista?"; “Ni que fuera hijo de la reina de Inglaterra"; “Primero andan publicando hasta que leche toma y ahora que nació no quieren mostrarlo"; “Los papás son figuras públicas, el bebé no, respeten”.