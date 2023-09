Así fueron los últimos momentos con vida de Benito Castro

El medio del espectáculo sigue en shock por la muerte de Benito Castro a los 77 años de edad en un hospital de la colonia Roma tras sufrir una fuerte caída en las escaleras de su casa, golpeándose la cabeza, el tórax y las costillas que le perforaron un pulmón.

Pati Chapoy dio a conocer la lamentable noticia de la muerte de Arturo ‘Benito’ Castro Hernández, quien estaba de gira por Estados Unidos con la obra de teatro ¿Por qué las queremos tanto?, junto a Luis De Alba, Alejandro Suárez y Carlos Bonavides y Édgar Vivar.

“En la mañana se cayó en su casa y lo llevaron al hospital, pero creo que ya iba con fractura de tórax y de costillas, y también se había pegado en la cabeza, entonces había perdido sangre cuando la ambulancia llegó; se cayó de las escaleras”, indicó entre lágrimas Denise Castro, sobrina del actor, para el programa ‘Ventaneando’.

¡Preparaba su regreso a la TV!

Los conductores del programa de espectáculos de TV Azteca también mencionaron que días antes Benito Castro se encontraba muy contento porque estaba preparando un programa con la actriz María Elena Saldaña ‘La Güereja’.

“Benito Castro voló de Los Ángeles ayer porque esta mañana tenía cita en Televisa para un nuevo programa de televisión. La intención era que regresara con María Elena Saldaña a hacer los personajes del ‘Papiringo’ y ‘La Güereja’”, indicaron.

Por su parte, Abigail Alfaro, esposa de Luis De Alba y productora de la obra ¿Por qué las queremos tanto?, confirmó ante las cámaras de dicha emosión televisiva que Benito Castro estaba en activo a sus 77 años de edad.

“El sábado estuvo Benito haciendo función en California y lo llevamos al aeropuerto porque iba muy contento a su llamado a Televisa, pues tenía que presentarse hoy temprano, a un programa donde estaba invitado. Me dijo: ‘Abi, me puedo ir’. Le dije, vete, no te preocupes, Édgar Vivar se queda aquí en tu lugar, no te preocupes, ve a hacer lo que más te gusta, y ahorita nos hablan diciéndonos que Benito se nos fue, estamos consternados, es algo que no no podemos creer”, expresó.