Así fue la SORPRESIVA manera en que Francisco Céspedes dio a entender que Susana Zabaleta tuvo cáncer

En una reciente aparición en el programa Ventaneando, el cantante cubano Francisco Céspedes generó revuelo al insinuar públicamente que la actriz y cantante Susana Zabaleta habría enfrentado un diagnóstico de cáncer linfático.

El comentario surgió durante una conversación en la que Céspedes recordó su cercanía con Zabaleta y lanzó una frase que sorprendió a todos: “Cuando tuvo cáncer, la llamaba todos los días”, en referencia a los momentos complicados que habría atravesado la artista.

El cantante no dio más detalles sobre la condición de Zabaleta, pero enfatizó su acompañamiento: “Yo estuve ahí. No le voy a mandar ningún beso, pero no entiendo por qué…”.

El comentario se dio en el contexto de una discusión con el comediante Ricardo Pérez, actual pareja de Susana, quien reaccionó con evidente incomodidad. Céspedes aclaró que habló del tema porque, según él, “ella lo mencionó primero”.

Medios como El Financiero destacaron que la relación entre Céspedes y Zabaleta fue siempre cercana, y que incluso compartieron escenario durante años en presentaciones conjuntas.

¿Susana Zabaleta tuvo cáncer? Esto es lo que se sabe

Aunque Susana Zabaleta no ha confirmado públicamente haber padecido cáncer, fuentes cercanas al medio aseguraron que habría sido diagnosticada con linfoma de Hodgkin a finales de 2022. Durante ese tiempo, habría recibido quimioterapia y seguimiento médico especializado.

También se informó que la actriz “estaría en proceso de remisión”, lo que significa que el cáncer ya no es detectable clínicamente, pero aún necesita controles periódicos.

Céspedes no se ha retractado, pero tampoco ha confirmado el tipo de enfermedad, asegurando que su intención no era dañar, sino recordar una etapa en la que ambos fueron cercanos.

Una relación artística con altibajos

La colaboración entre Susana Zabaleta y Francisco Céspedes fue aplaudida por años, especialmente por su show conjunto “Armando un Pancho”. Sin embargo, en los últimos meses se distanciaron, y varios seguidores notaron la tensión entre ambos.

Susana Zabaleta reveló que tuvo un distanciamiento con Francisco Céspedes. (Instagram @Susanazabaleta)

Durante el programa, Ricardo Pérez también se refirió a las actitudes del cantante con ironía, lo que avivó el debate en redes sociales. Hasta el momento, Zabaleta ha optado por el silencio, sin confirmar ni desmentir el diagnóstico que se le atribuye.

La situación generó un intenso debate sobre los límites de la privacidad cuando se trata de figuras públicas, especialmente en temas tan delicados como una enfermedad oncológica.

