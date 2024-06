Así fue como Cazzu habría descubierto la infidelidad de Nodal con Ángela Aguilar: FOTOS

¡Por un objeto! Así como Shakira descubrió la infidelidad de Gerar Piqué con el descuido de un frasco de mermelada, la intuición de Cazzu no falló y por un minucioso detalle de Ángela Aguilar, ella se habría percatado que le eran infiel.

Christian lo niega, Cazzu guarda silencio y Ángela sólo dice que ella tiene su “verdad”. Lo cierto es que los fans comenzaron a atar cabos sobre este tan controversial triangulo amoroso.

Es que al público le parece insólito que Nodal anunciara el truene con Cazzu y a las dos semanas ya era pareja de Ángela y expresara que “la amaba”, con viajes juntos, apariciones públicas y hasta rumores de boda y embarazos.

Ahora surgen las posibles pruebas de cómo habría descubierto la cantante argentina una infidelidad del padre de su hija Inti con Ángela Aguilar.

En redes sociales se habla de que Ángela, el pasado 15 de mayo, se presentó junto con Christian en un concierto que él ofreció en Chihuahua. Allí portó el collar de él.

Redes sociales

Ese mismo día, Cazzu publicó un contundente mensaje en X que fue catalogado como una indirecta hacia Nodal y Ángela.

“Lo que me falta de linda, me sobra de estúpida. Pero eso no significa que no tenga unos temones que se caen de orto”.

Al parecer, esto habría sido más que suficiente para que la mamá de la primogénita de Inti abriera los ojos y marcara distancia, ya que pocos días después de ese episodio, anunciaron la ruptura.

Redes sociales

Nodal y Cazzu terminaron el pasado jueves 23 de mayo, a pocos días de que cumplieran su segundo aniversario de novios.