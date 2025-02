Así está hoy Belinda: esto se sabe de su salud este 11 de febrero

Belinda tuvo que ser hospitalizada de emergencia el pasado viernes 7 de febrero , contó ella misma en su cuenta de Instagram con una fotografía desde la camilla del nosocomio. Esto generó preocupación entre sus fans, quienes han seguido de cerca cualquier actualización sobre su situación. Sin embargo, la artista ya habló al respecto.

Para el medio POSTA, de Nuevo León, la cantante reveló qué fue lo que le pasó y cómo se encuentra actualmente.

Belinda publico esta desgarradora foto en Instagram. (Instagram @belindapop)

¿Cuál es el estado de salud de Belinda hoy tras ser hospitalizada?

Belinda aclaró que “no se encuentra bien de salud”, y que sufrió síntomas del síndrome de burnout, asociadas con el trabajo excesivo —una situación que le había ocurrido hace un año—.

“He trabajado mucho sin parar desde hace ya un tiempo y pues mi cuerpo explotó, obviamente de tantos viajes, de tanto trabajo; no he parado, no he descansado, no me he tomado vacaciones y pues el cuerpo resiente el trabajo en exceso”, contó al medio citado.

Belinda agradeció a sus fans por el apoyo y mensajes de cariño que recibió. (Instagram @belindapop)

En ese sentido, la cantante de “Cactus” espera recuperarse pronto para retomar sus proyectos y otras citas que tiene, como los Premios Lo Nuestro y terminar su disco. De hecho, esta mañana actualzó sus historias en Instagram con un promocional de la ceremonia, en donde confirma su asistencia el próximo 20 de febrero.

“No voy a tener tiempo para descansar, por eso ya los doctores me regañan todo el tiempo”. Belinda

¿Qué le pasó a Belinda?

El viernes por la tarde, Belinda publicó una historia en Instagram en donde informó a sus seguidores que se encontraba delicada de salud: “Tuve que venir al hospital de emergencia. Gracias por sus mensajitos”.

En la foto, aparecía su brazo izquierdo con una intravenosa desde la camilla de la clínica. Sin embargo, en ese momento no ofreció detalles sobre su padecimiento.

Desde ese día se pensó que Belinda estaba en Colombia, pues horas antes había publicado un video desde Medellín, mientras trabajaba con su equipo, pero hasta este momento, no se confirmó que realmente estuviese en aquel país.

