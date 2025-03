Arturo Carmona enfrentó los rumores de su reconciliación con Alicia Villarreal: ¿fue el causante de su divorcio?

En septiembre de 2024, Alicia Villarreal hizo pública su decisión de separarse de Cruz Martínez luego de 20 años juntos y dos hijos en común. Desde entonces, han surgido diversas teorías sobre los motivos detrás de esta ruptura, entre los que se mencionó una presunta infidelidad y hasta conflictos por la relación tan cordial que la cantante mantiene con Arturo Carmona, quien ya se decidió a hablar del tema y reveló si su presencia jugó algún papel en estos problemas conyugales.

Arturo Carmona reaccionó a las versiones de que él causó el divorcio de Alicia Villarreal y Cruz Martínez

Durante un reciente encuentro con la prensa, retomado por las cámaras de “Hoy Día”, Arturo Carmona habló brevemente sobre la difícil situación por la que actualmente atraviesa Alicia Villarreal por su separación de Cruz Martínez. Pese a que trató de ser cuidadoso con sus palabras, el antagonista de “Fugitivas” sí rechazó las teorías de que él podría haber sido parte responsable del quiebre por una aparente reconciliación con la madre de su única hija.

“No, no tiene nada que ver. Hay muchos rumores y especulaciones, pero no es nada de eso”, apuntó el exfutbolista, señalando además que aunque mantiene una comunicación constante con su exesposa, no tiene interés en sumar a las polémicas que existen sobre su vida privada.

Arturo Carmona y Alicia Villarreal se convirtieron en amigos tras su separación Instagram

Arturo Carmona confirmó que seguirá trabajando con Cruz Martínez

Sobre las acusaciones que existirían contra el exintegrante de los Kumbia Kings por violencia doméstica, Arturo Carmona evitó entrar en detalles, reiterando que se trata de un tema sumamente delicado que únicamente le concierne a Alicia Villarreal y Cruz Martínez. No así, sí aclaró que es falso que le deba dinero, de modo que por el momento, siguen en pie las negociaciones que hizo con el productor en el pasado, cuando decidieron ser socios en un ambicioso proyecto.

“No, no es así. Recuerden que tenemos una empresa y todo está en orden con esa parte”, concluyó el actor, refrendando que para él lo más importante es que todo se solucione porque se trata de la familia de Melenie Carmona, su primogénita.