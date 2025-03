Ari Borovoy presentó primera prueba contra Mariana Ochoa y ella contraataca: “Él tiene mucho qué perder”

La guerra entre Mariana Ochoa y Ari Borovoy parece que apenas inicia, a 5 años del quiebre de OV7.

Aunque hicieron una gira para despedirse, siempre se supo que OV7 estaba dividido y que Ari Borovoy no tenía buena relación con Lidia Ávila, Oscar Schwebel y Mariana Ochoa, quien ha sido quien más ha hablado del asunto.

Mariana ya había dicho que tenía un contrato por el que ni siquiera podía mencionar el nombre de quien alguna vez fue su amigo, pero los dimes y diretes no cesan.

Ahora, Ari Borovoy está listo para hablar, y aunque no hay dado muchos detalles, sí dejó claro que sus tres excompañeros lo traicionaron. En entrevista con Shanik Berman, reiteró que ya superó la traición, pero insistió en que ha “sido objeto de calumnias y mentiras”.

Así que presentó la “primera de cientos de pruebas de que lo que se ha dicho en mi contra son mentiras”. ¿Cuál es la prueba? Mostró a la hija de Shanik Berman el contrato de confidencialidad por el que ninguno de los OV7 podía hablar en contra del otro.

“No necesariamente el que habla dice la verdad y tampoco es verdad que el que calla otorga. He sido objeto de calumnias y mentiras en cinco años. No quise faltar a un contrato donde había una cláusula de confidencialidad y de prestigio de cinco años que firmamos ante un notario”.

"¿Por qué no abrí la boca? Por principios, porque lo que firmo, lo honro... Tengo congruencia entre lo que pienso y digo aunque no me convenga”, insitió Ari.

Ari Borovoy estableció que él pudo haberla demandado a Mariana Ochoa por inclumplimiento del contrato (al hablar de él durante todo este tiempo), pero no lo hizo: “Porque yo sí pensé en los hijos de Mariana, ella no lo hizo, pero yo sí pensé en sus hijos”.

Mariana Ochoa contraataca

En el aeropuerto, la prensa le preguntó a Mariana Ochoa sobre los dichos de Ari Borovoy, y su respuesta fue contundente: “Mi consciencia está súper tranquila. Si ha habido una dama he sido yo, he tenido que salir a defenderme, nunca he atacado a alguien”.

“Yo no tengo nada qué perder, nomás no colmen mi paciencia porque tengo muchos documentos que podrían salir a la luz”.

Al decirle que Ari ya comenzará a hablar, Mariana Ochoa dudó mucho de lo que tenga que decir: “Yo creo que él tiene mucho qué perder y debería de dejar de dar este tipo de declaraciones”.

“Nosotros salimos, caminamos, con paz, amor y compañía, con el amor... Se ve cuando alguien actúa desde la carencia”, dijo Mariana Ochoa.