“¡Aprendí a cambiar pañales en YouTube!”: Shanik Aspe revela los retos de la maternidad

Apenas hace dos meses, Shanik Aspe tuvo a su segundo bebé y ya presume cuerpazo. La conductora también volvió al trabajo y demuestra que puede ser una mamá canguro haciendo lo que más le apasiona en la vida.

Hace poco comenzó la nueva temporada del show Reinas de corazones sin abandonar al pequeño Valentino, pues hasta se lo lleva a los ensayos para amamantarlo.

“Prácticamente estoy regresando después de la pandemia, porque tuve a Carlotta y antes de eso no paraba, desde los 18 años estuve en proyectos tras proyectos, pero llegó el covid-19 y me dio una lección enorme. Aprendí que la vida pasa muy rápido, que no todo es trabajo, que los hijos te cambian todo y que la familia es lo más importante, por eso no se trata de encontrar el equilibrio entre el trabajo y la vida, a veces hay que elegir y yo elegí a mi familia en ese momento”.

“CUANDO PARÍ LA PRIMERA VEZ NO HABÍA CAMAS EN EL HOSPITAL”

En entrevista con TVyNovelas, la artista revela que “no se trataba de echarles en cara a mis hijos que algún día dejé mi carrera por ellos”.

Ella decidió estar con los seres que más ama y no se arrepiente. “A mí nadie me contó a qué edad mi hija empezó a gatear, a caminar, porque estuve ahí. Hay mamás que, obviamente, tienen que chambear y no se puede hacer ambas cosas porque hay una necesidad, pero en mi caso no tenía que salir a trabajar por el pan de cada día, entonces, si tengo un esposo que me apoya en ese aspecto, pues me tocaba ser mamá, me tocaba estar en la casa y ver que no había nada malo estando ahí, lo abracé, lo gocé, me empezaron a llegar proyectos y no los tomaba porque aunque eran hermosos, me demandaban demasiado”.

Shanik recuerda que cuando nació su hija Carlotta, el 15 de julio de 2020, en plena pandemia, “no había cuartos en hospitales y clínicas, no existían las vacunas, todo el mundo estaba vestido de Power Ranger, no sabíamos qué onda y fue bastante difícil porque aprendimos a cambiar pañales en YouTube, yo di por hecho que iba a estar mi mamá, mi familia, pero realmente estuvimos aislados, mi esposo, mi bebé y yo, y fue un momento bien duro, fue parto natural y me acuerdo que nos dejaron esperando cinco horas hasta que yo pudiera pasar a un lugar donde pudiera descansar porque estaba lleno el hospital de gente enferma, si nos dio covid, nos dio dos veces, pero no fue nada grave. Sé que mucha gente perdió seres queridos, pero también pienso que nadie se nos adelanta, que los tiempos de Dios son perfectos y que cada una de las personas que se fue es porque era el momento que le correspondía”.

“¡MADURÉ CON LA MATERNIDAD!”

Ella ha elegido parir a sus hijos porque es “muy pro naturaleza”. También piensa que eso ayuda al bebé y que lo hace una experiencia única.

“También creo que tengo la fuerza, el carácter y el valor para hacerlo. Por fortuna, los bebés venían bien acomodados y eso me ayudó mucho”.

En estos momentos, Aspe está en período de lactancia. “A Carlotta le di pecho un año, con Valentino llevo dos meses y mi idea es lograr ese año, igual es muy demandante, pero la lactancia hace que crezca bien sano. No te niego que es súper doloroso, incómodo, pero mi amor por mi bebé es tan grande que me aguanto todo, a veces estoy en los ensayos y me tengo que ir porque siento que voy a explotar, comprobado, estoy dos tallas más de brasier, y eso no me importa, también respeto a las mujeres que no lo hacen porque el postparto es muy delicado, hay mujeres que les pega muy duro emocionalmente y yo digo que lo importante es que la mamá esté plena en todos los sentidos”.

En su caso, la depresión postparto no existió, pues siempre estuvo acompañada de su marido y enfocada en nuevas oportunidades laborales.

“Me dieron de alta el viernes y el lunes ya estaba en los ensayos de Reina de corazones, creo que lo que me ha ayudado es el apoyo de mi pareja, la decisión más grande de la vida no es tener un hijo, sino con quién lo tienes, si tienes al lado una persona que te hace sentir hermosa aunque te veas horrible en el espejo, te llene de energía en los peores días, sales delante de cualquier cosa, no sólo del postparto. Hoy día soy una mujer plena, consiente de mis bendiciones, estoy agradecida porque maduré y eso te permite disfrutar más. Desde que soy mamá soy más centrada, me ha ayudado a madurar porque tengo la responsabilidad de formar un ser que el día de mañana será bueno, con valores, que aportará algo positivo en este planeta caótico”.

“¡MI ABUELA TUVO 18 HIJOS!”

A la cantante lo que le ha ayudado a aterrizar en la vida “ha sido buscar a Dios, antes que cualquier cosa”. Y es desde chica, cuando escuchaba que hablaban de Dios lo sentía anticuado.

“Hablaban de la biblia y sentía que no era mi onda. Pero me di cuenta que no se trata de una religión, se trata de tener esa espiritualidad y esa comunicación directa con Dios, entonces me quité la venda de los ojos”.

Con su segundo embarazo, Shanik subió 11 kilos, y ya ha perdido siete. “Lo primero que me ayudó fue la lactancia, empecé a bajar rapidísimo y de ahí ha sido mucha disciplina, como muy sano, estoy haciendo mucho ejercicio, claro que se me antojan los postres, a veces me los como, pero tengo esa conciencia”. Agrandar la familia antes de cumplir los 40, parece que no está en sus planes.

Shanik Aspe revela los retos de la maternidad Cortesía

“Mi esposo me dijo que en un año lo platiquemos porque ahorita no es un buen momento, pero hoy me siento muy satisfecha, tengo la parejita, y por otro lado, me ha pasado que cuando estoy con uno, quiero estar con el otro, y te empiezas a dividir y tu 100 por ciento se debe repartir. Me doy cuenta que tener más hijos implica dividirme en más parte, entonces creo que con dos se puede balancear, mi mamá tuvo tres hijos, pero mi abuela tuvo 18, así que no sé cómo le hizo”.