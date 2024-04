Aparece hermano de “Fofo Márquez” y lanza contundente mensaje: “Es un circo”

El polémico caso de “Fofo Márquez” sigue dando de qué hablar. Pues todo lo que gira en torno a la detención del youtuber tras haberle propinado una golpiza a una mujer mayor de cincuenta años en un estacionamiento, es tendencia.

En redes sociales mucho han cuestionado al hermano de “Fofo”, quien también es influencer, pues mientras ocurría todo el proceso de detención, el también modelo solo presumía sus viajes en su cuenta de Instagram y no hablaba nada al respecto.

Tras la carta pública que hizo la mamá del victimario, Rodrigo Márquez se atrevió a hablar y también dio su opinión en relación a la vinculación a proceso por el delito de tentativa de feminicidio de “Fofo Márquez”.

“Les voy a ser cien por ciento honesto, es una situación que me parte el alma que estoy muy triste, en verdad es una situación que me está tocando vivir que es desgastante para mí y para toda mi familia”, comenzó diciendo Rodrigo en un video difundido en Instagram.

El bloguer, quien tiene más de 100 mil seguidores en Instagram, dijo que todo el caso le preocupa a él y a su familia.

“Por más que ustedes digan que me vale que no sé qué, por supuesto que no me vale, es una situación que me tiene triste y preocupado, sobre todo por mi mamá, estoy preocupado también por mí, porque la realidad es que esto ha llegado a tanta gente y a tantos medios que ya parece un circo mediático”.

El joven pidió que todo el caso quede en manos de la justicia y alertó que hay amenazas de por medio.

“No apruebo las acciones de mi hermano, yo no justifico aquí lo que hizo, es lo único que les voy a decir, no voy a dar más detalles del tema porque es tema de la fiscalía, los abogados y los jueces; de la familia de la señora Edith (la víctima) y de mi familia”, externó.