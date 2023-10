Anuel se debatió entre la la vida y la muerte: Fue operado de emergencia

El cantante puertorriqueño Anuel AA alarmó la redes sociales tras revelar que fue operado de emergencia y se dejó ver en la cama de un hospital.

“Me operaron anoche de emergencia. Sólo Dios sabe el porqué de las cosas, fue cuestión de vida o muerte. No puedo seguir trabajando ahora mismo. Gracias a Dios estoy vivo, eso es lo único que me importa”, escribió el exnovio de Karol G, en una fotografía que generó más de cincuenta mil comentarios en sólo una hora.

En la misma publicación que dejó a todo el público en shock, el artista comunicó que tuvo que paralizar sus proyectos musicales por el estado de salud que atraviesa.

“Perdón por quedarles mal a mis fanáticos con el cambio de fecha del EP atrasándolo más, sé que llevan esperándome y yo me jodí con cojones pa’ recuperar mi carrera después de que casi me la destruyo yo mismo y tengo un plan de trabajo demasiado HP”, dijo Anuel.

Finalmente, el boricua quien no dio más detalles de cuál era su diagnostico medico, pidió a sus fans que oraran por él.

“Manténganme en sus oraciones y vamos a dejar todo en las manos de Dios. Los doctores y doctoras que me atendieron me salvaron, gracias”, expresó.