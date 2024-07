La mamá de Gala Montes respondió tajantemente a las acusaciones de su hija: “Dame lo que me corresponde”

Esta semana quedó al descubierto la mala relación que existe entre Gala Montes y su mamá, pues de manera individual, ofrecieron una serie de declaraciones y acusaciones motivadas por los problemas que atraviesa su relación. La última en responder a los señalamientos fue Crista Montes, quien se mantuvo firme en sus dichos respecto a que no le parecía correcto simplemente ser despedida y dejar de percibir ganancias.

De modo que tras las sinceras revelaciones que hizo la actriz a través de redes sociales, la mujer respondió frontalmente para exigirle a su hija que fuera justa en el aspecto económico, refiriéndose de forma puntual a que considera, tiene derecho a recibir parte de la fortuna de Gala.

Así respondió la mamá de Gala Montes ante los cuestionamientos de la artista

Mediante su cuenta de Instagram, plataforma que ha utilizado para compartir detalles de este conflicto, Crista Montes negó que le haya pedido la mitad de su dinero a Gala, tal como ella aseveró durante su transmisión en vivo.

“Está exagerando todo. Ojalá que sí lo haga legal, yo tengo videos. No quiero hacer todo público porque es mi hija, pero tengo pruebas de cómo me pegó y de cómo me sacó de la casa”, expresó, reiterando que la culpable de que todo escalara a este grado es su hija.

La actriz ya manifestó sus intenciones de proceder legalmente Instagram

Asegura que no quiere dinero

Asimismo, reiteró que ella no pretende sacar una ventaja económica de este asunto, aunque tampoco va a quedarse con los brazos cruzados, sobre todo porque también ella trabajó por la carrera de Gala y no le parece correcto que de buenas a primeras pierda lo que construyó.

“Yo no estoy pidiendo la mitad ni me quiero quedar con el dinero de Gala, pero no se me hace justo que se quedara con todo. Eso es lo único que le estoy pidiendo, que me dé lo que me corresponde”, concluyó, manifestando que sospecha, alguien está mal aconsejando a su hija, pues solo así se explica que “de la noche a la mañana” explotara así contra ella.