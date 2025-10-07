Angélica Vale criticada por asegurar que a “ningún latino le alcanza” para ir al Super Bowl 2026

“No vamos a estar; lo vamos a disfrutar desde nuestra casa, seguros”.

La actriz Angélica Vale se volvió tendencia en redes sociales, pues en su programa de radio ‘La Vale Show’, que se transmite en la estación estadounidense Cali 93.9, mencionó que los latinos no tienen recursos para asistir al Super Bowl.

El máximo evento en el mundo del futbol americano en Estados Unidos y que se celebrará el próximo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium, contará con la participación de Bad Bunny.

Y ante la preocupación de las redadas que podrían darse contra los migrantes latinos por su interés en el partido y el espectáculo del puertorriqueño, Vale hizo declaraciones que la dejaron mal parada sin querer.

Angélica inició elogiando la presentación del cantante y el mensaje que compartió en español, destacando que Benito “le advirtió” al público estadounidense “aprender español para entenderle”.

“Lo que más me gustó, lo que más amé, es el mensaje que dio”, expresó la actriz. “Y en español se avienta: ‘para toda mi gente latina, vamos a estar fascinados en el Super Bowl y este es un logro no sólo para mí, sino para toda la gente migrante que viene, trabaja y saca adelante este país’. Y al final dijo en inglés: ‘y si no me entendieron, tienen cuatro meses para aprender español’”.

Después, Vale abordó el tema de las redadas y mencionó, en tono de humor, que los latinos no deberían preocuparse por una posible presencia del organismo en el Super Bowl, pues según ella, “ninguno podría pagar un boleto” debido a su alto costo.

“Hay mucha gente preocupada que me dice: ‘oye, pero el ICE va a llegar al Super Bowl’. Y yo digo: ‘no te preocupes, los boletos cuestan de cinco mil dólares para arriba. Ningún latino nos alcanza para ir’, así que no vamos a estar; lo vamos a disfrutar desde nuestra casa, seguros”, comentó la comediante.

Lo dicho por la comediante fue retomado por la creadora digital Jacqueline Martínez, quien es conocida por su contenido de espectáculos en su cuenta de Instagram ‘Chamonic3’. Allí expuso que la hija de Angélica María hizo un “muy mal comentario” porque “cualquiera puede pagar un boleto, si se lo propone”.