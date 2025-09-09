Angélica Vale balconea a cantante por el que se tuvo que mudar pues se la pasaba fumando marihuana

“Nos daba mucha hambre y mucha risa. Andábamos de muy buen humor”.

A su llegada para radical en Los Ángeles, Angélica Vale enfrentó una experiencia que la llevó a mudarse de su departamento. Y es que uno de sus vecinos tenía el hábito de fumar marihuana, hecho por el que su casa se llenaba del olor de la hierba.

En su programa de radio, la actriz reveló que un famoso cantante, quien vivía justo en el piso de abajo, la orilló a cambiar de casa, pues debía proteger la salud de su hija recién nacida.

“Me salí de ahí corriendo”, confesó ‘La Vale’, quien nunca imaginó que compartir edificio con una estrella internacional se convertiría en una incómoda experiencia.

La actriz y cantante relató que al instalarse en una torre en el centro de Hollywood, se mostró entusiasmada por la idea de convivir con una figura reconocida, sin embargo, todo se complicó.

CeeLo Green era el responsable de consumir con frecuencia marihuana, por lo que generaba un aroma persistente en las habitaciones de la casa de Angélica, según contó en ‘La Vale show’.

“El señor tenía un pequeño problema, fumaba harta Mary Jane y entonces por el aire acondicionado se metía todo el olor a mi departamento”, explicó la actriz.

Vale comenzó a preocuparse al notar que su hija, también llamada Angélica, estaba expuesta de manera regular al humo, por lo que tuvo que priorizar el bienestar de su familia y buscar otro lugar donde vivir.

“Yo decía: ‘mi hija va a amar este olor. ¿Qué onda?’”, recordó con humor, aunque admitió que la decisión de mudarse fue inmediata ante la imposibilidad de pedirle al músico que moderara su hábito. “No sabía cómo decirle al buen hombre que bajara un poco el ritmo con sus fumaderas”, sentenció.

Sin embargo, también reconoció que CeeLo Green es un individuo muy amable. Y mencionó con humor sobre los efectos de la marihuana en su día a día. “Nos la pasamos muy bien mi hija y yo, nos daba mucha hambre y mucha risa. Andábamos de muy buen humor”.

Tras aquel episodio, Angélica optó por mudarse a otra zona de Los Ángeles donde actualmente reside junto a su esposo Otto Padrón y sus dos hijos.

CeeLo Green, cuyo nombre real es Thomas DeCarlo Callaway, es un reconocido cantante, rapero, compositor y productor nacido en Atlanta en 1974.

