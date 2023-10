Ángela Carrasco se desvanece a sus 72 años en pleno concierto

Ángela Carrasco, famosa por canciones como “Quererte a ti” y “Callados”, entre otras, volvió a los escenarios con su más reciente disco 'Él y yo’, donde le rinde homenaje a su gran amigo, Camilo Sesto (QEPD).

Ángela Altagracia Carrasco Rodríguez, mejor conocida como Ángela Carrasco, quien ha recibido numerosos homenajes y reconocimientos, preocupó a sus fans mientras cantaba en vivo en San Diego, California.

Circulan imágenes en redes donde se ve a la querida cantautora dominicana, Ángela Carrasco, de 72 años, sentirse mal y recibió ayuda de su equipo de trabajo.

“Quiso continuar, pero ya no podía cantar, se tardaron mucho, siento yo, porque la dejaron unos minutos, llegaron unas personas y le siguen preguntando hasta que se desmaya. Acuérdense que hay cosas de emergencia, si el habla está rara, si la cara se mueve, ese tipo de cosas es par córranle al hospital, (puede ser) un ataque isquémico (breve accidente similar a un derrame cerebral) (lo que me pasó a mí) o un infarto, uno no sabe, es de urgencia, si es algo más complicado, ya no te pueden ayudar”, señaló la conductora Ana María Alvarado en ‘Sale el sol’.

Al momento, la agencia de representación o mánager de Ángela Carrasco no han emitido algún comunicado o información para conocer cuál es el estado de salud de la también actriz.